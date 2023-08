Découvrez le nouveau clip choc « Quand allez-vous percuter ? »

Un fourgon d’intervention en moyenne est heurté chaque semaine sur le réseau VINCI Autoroutes par des conducteurs inattentifs ou somnolents. Depuis le début de l’année, 31 véhicules d’intervention ont déjà été percutés sur le réseau. Ce film et cette campagne visent à réveiller les consciences pour que de tels drames ne se produisent plus. Parce que nos patrouilleurs aussi sont attendus chaque soir par leurs proches.

Par ailleurs, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes organisent jusqu’au 11 août 2023 une campagne itinérante pour sensibiliser à la sécurité des professionnels intervenant sur autoroute et sur route. Opération unique en son genre, 18 fourgons de patrouilleurs accidentés sillonnent cet été plusieurs aires pour témoigner des risques encourus par les hommes et les femmes en jaune. L’exposition fait une halte du vendredi 4 au lundi 7 août sur l’aire de Limours-Janvry sur l’autoroute A10 (dans le sens Paris – Province en direction de Saint-Arnoult), avant de poursuivre son parcours.

Les prochaines dates de l’exposition « Quand allez-vous percuter ? » :

A10 : Aire de Limours-Janvry : du vendredi 4 au lundi 7 août

A10 : Aire d’Orléans-Saran : mardi 8 août

A85 : Aire de Romorantin : mercredi 9 août

A89 : Aire de La Corrèze : jeudi 10 août

A89 : Aire de La Loire : vendredi 11 août

Quand allez-vous percuter ?