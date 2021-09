La route George Sand

un décor de roman

Dans l’un des plus grands bocages de France, la ville de La Châtre aurait pu inspirer à George Sand de nouvelles et terribles péripéties. Au cours de sa vie, elle a rarement été épargnée par les catastrophes, en tête son mariage avec Casimir Dudevant. Ancien camp romain, La Châtre se développe au Moyen Âge grâce au travail du cuir. Brûlée par Louis VII en 1152, frappé par la peste en 1348, la commune ne garde heureusement de son passé que quelques vestiges, comme le donjon des Chauvigny. Ancienne prison, il est devenu un espace d’exposition. Le donjon abrite le musée George-Sand où sont exposés les souvenirs de l’auteure et de ses amis, ainsi que le musée de la Vallée noire et sa collection ornithologique.



En ville, entre les platanes et les tilleuls, vous passez devant la fontaine Sainte-Radegonde, miraculeuse, dit-on. Sur l’ancienne place du Pavé, désormais place Laisne-de-la-Salle, une belle maison à pans de bois date du XVe siècle. Un autre bâtiment, aux murs rouges, attire votre attention : “Une vieille maison de briques dont les pans étaient encadrés de bois grossièrement sculpté”, comme le décrivait George Sand. C’est là que réside, dans son imaginaire, la fleuriste Geneviève, héroïne de son roman “André”. Plus loin, le couvent des Carmes n’a depuis plus longtemps de rôle religieux. La scène d’un théâtre, autrefois dans les communs, a pris place dans l’église. George Sand y a assisté à de nombreuses pièces, et y a fait jouer certaines des siennes. Reconverti en somptueux théâtre à l’italienne, il se nomme désormais “théâtre Maurice-Sand”, du nom du fils de l’auteure, homme de théâtre et marionnettiste. Un petit pont de pierre, le pont aux Laies, sur l’ancienne voie romaine, vous amène à la sortie de la ville. Passez devant le château d’Ars, qui accueille l’été des expositions temporaires du musée George-Sand, et poursuivez votre chemin.