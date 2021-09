100 ans d’histoire

Qu’est-ce que la route des Grandes Alpes, si ce n’est une course vers le soleil ? Parce qu’elle sillonne cinq départements et tout autant de climats, il faut savoir s’arrêter et prendre le temps de savourer les paysages traversés. C’est au nord que vous trouvez les perspectives les plus spectaculaires, et alors que vous explorez les premiers kilomètres de la route, le mont Blanc surgit, grandiose. Un ambassadeur international de la majesté alpine que vous quittez à contrecœur… Vers le sud, vous traversez la Vanoise depuis Bourg-Saint-Maurice. Puis vient le massif des Ecrins, le Mercantour et enfin, la mer !



Les membres du Touring Club, les fondateurs de cette route, avaient-ils en tête ce tracé lorsqu’ils ont financé l’amélioration de la route qui remonte au XVIIIe siècle ? Difficile de l’affirmer. Ce qui est certain, c’est que ces bienfaiteurs motorisés ont lancé un projet qui allait durer presque un siècle entier : la route, telle que vous l’apprécierez, ne fût terminée qu’en 1995.



Parmi les cinq départements que la route des Grandes Alpes traverse, la Haute-Savoie et la Savoie font découvrir les plus hauts cols alpins. Le fond de l’air est souvent vif, mais tandis que vous sillonnez le Chablais jusqu’au sommet de la Clusaz, c’est Annecy qui se livre au regard et avec elle, les promesses de climats tempérés. Sur le fameux pont des Amours, au bord du lac turquoise ou dans les ruelles d’Annecy-le-Vieux et ses maisonnées pittoresques, il émane une douceur de vivre montagnarde. L’air est doux, la végétation abondante. Ces eaux paisibles sont idéales pour une sortie en pédalo au milieu des criques et des falaises de granit.



En laissant le lac derrière soi, c’est la Vanoise qui tend ses bras. On entre là dans le pays des sommets. Le mont Blanc et les Grandes Rousses figurent parmi les reliefs les plus emblématiques de la région et s’apprécient notamment depuis les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice, dans la station des Arcs 1950. Sur place, ne vous contentez pas d’un vin chaud revigorant et montez jusqu’aux Arcs 2000. Au sommet de l’aiguille Rouge, à 3 226m d’altitude, le panorama vous offre la plus belle des vues sur le mont Blanc.