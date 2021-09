le premier terrain de jeu de d’Artagnan

En réalité, il n’y a pas une mais six routes d’Artagnan : la route royale, la route de Madame d’Artagnan, des Cardinaux, des Mousquetaires, de l’Infante et celle de Pinerolo. Elles vous permettent de sillonner le territoire, en particulier le sud-ouest de la France, et de découvrir la diversité de ses paysages et la richesse de son terroir. Prenez la route vers Saint-Jean-de-Luz. D’Artagnan y a accompagné le roi Louis XIV qui a épousé, à l’église Saint-Jean-Baptiste, Marie-Thérèse, infante d’Espagne. Dans l’église, les reliques du mariage témoignent de la célébration du 9 juin 1660.



Si d’Artagnan a ensuite escorté les jeunes époux jusqu’à Paris, rien ne vous empêche d’aller profiter des longues plages de sable fin de la ville. Remontez en passant par Dax avant de vous diriger vers l’est en passant par Mont-de-Marsan, puis Auch. Au pied d’un escalier monumental de 234 marches, une statue de bronze représentant le mousquetaire, épée au baudrier, domine le paysage et sa campagne gersoise, ses terres fertiles, ses vergers, ses champs et ses vignes.



Reprenez la route vers Carcassonne. Cette cité médiévale, capitale du monde cathare, sied aux hommes en armes : parcourez la vieille ville, entourée de fortifications, en imaginant défendre Sa Majesté, déjouer des complots ou trinquez en vous amusant des déboires des hommes du Cardinal, de piètres adversaires…



La route d’Artagnan traverse une soixantaine de villes et de villages. C’est une variété de paysages qui s’offrent à vous. Rejoignez Montauban en longeant le canal de Montech, qui relie la ville au canal latéral de la Garonne. Profitez du soleil sur les berges aménagées du Tarn, embarquez pour une douce croisière, puis regagnez la terre ferme et prenez la direction de Cahors pour découvrir le Parc naturel régional des causses du Quercy. Pensez à d’Artagnan suivant sa bonne étoile en découvrant le triangle noir du Quercy. Particulièrement abrité de la pollution lumineuse, il s’agit d’un des plus beaux endroits de France pour admirer la voûte céleste.