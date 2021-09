Profitez des soirées au lac d'Aiguille

Après un véritable succès l’année passée, les soirées O’Lac font leur grand retour cet été. Et pour cause, en 2019, c’est plus de 8 000 personnes qui se sont rassemblées de juin à août sur une dizaine de dates ! En famille, entre amis ou entre collègues, tout est réuni pour que vous passiez une soirée agréable et mémorable. Le lac d’Aiguille offre un cadre unique, authentique et dépaysant idéal pour venir profiter d’une ambiance estivale avec DJ Set et musique live pour vous ambiancer, Foodtruck pour ravir vos papilles et un bar à ciel ouvert pour vous désaltérer. Les équipes O’lac vous accueillent le mercredi pour un afterwork de 18h à 22h et le samedi pour une soirée musicale de 18h à 00h !



Quoi de neuf côté programmation ? Découvrez sans plus attendre les dates à venir :