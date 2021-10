Grand Pavois de la Rochelle : le salon nautique international à flot

Le Grand Pavois de la Rochelle, rendez-vous incontournable des passionnés de nautisme

Le salon, créé en 1973 par Grand Pavois Organisation, est un évènement majeur du calendrier nautique et donc un passage obligé pour tous les passionnés mais également les professionnels de la filière. Avec environ 40 000 visiteurs attendus pour ces 6 jours, 800 marques internationales présentes et 750 bateaux exposés, le Grand Pavois de La Rochelle se classe dans le Top 5 des salons nautiques internationaux.

Le véritable atout de cet évènement : 300 de ces bateaux seront présentés sur l’eau (à flot) ce qui vous permettra de découvrir les nouveautés de l'année mais également de les essayer en mer. Et cette années les nouveautés ne manquent pas : voiliers, bateaux de grands voyages, multicoques, bateaux à moteurs... Comme chaque année (sauf en 2020 pour cause de pandémie), un pays est mis à l'honneur. Cette année c'est la Grèce qui sera représentée. Ce pays, réputé pour ses magnifiques paysages maritimes, présentera sur 700m2 un aperçu de ses richesses nautiques, touristiques, culturelles, et gastronomiques.

Les animations du Grand Pavois de la Rochelle à ne pas manquer