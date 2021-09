Fééries et marché de Noël à Narbonne : la gourmandise invitée à la fête !

Cette année, la gourmandise est à l’honneur : stand de truffes, atelier Cupcakes, et autres animations sucrées !

Les fééries, c’est également : un marché de Noël, une patinoire naturelle, des automates, une fête foraine, une mini ferme…

Sans oublier, l’extraordinaire Parade du 24 décembre avec l’arrivée surprise du Père Noël ! OH ! OH ! OH ! …



De quoi passer un moment inoubliable en famille !

Un selfie avec le Père Noël ? Faire une pause goûter dans les chalets ? Flâner dans la ville de Narbonne à la recherche des cadeaux ? Contempler les illuminations festives ou encore assistez à des spectacles musicaux magiques… Vous aurez le choix !

Et peut-être qu’au détour de votre balade, vous rencontrerez la mascotte de cette édition, le « petit biscuit » ? Un bonhomme en pain d’épices géant qui viendra divertir les enfants et leurs parents !