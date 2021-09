Cet été, partez à la découverte de Biarritz Océan et de ses nouvelles attractions !

Écoutez, touchez, ressentez et plongez dans les profondeurs de l'océan grâce à des expériences interactives et immersives à 360°. Des simulateurs de surf transformeront également votre visite en une odyssée captivante : celle de la connaissance de la planète bleue et des univers pour mieux comprendre l'océan !



En plus des simulateurs de surf, des cinémas 3D et 4D, des expériences de réalité augmentée, des immersions en réalité virtuelle... la Cité de l’Océan vous invite à découvrir ses nouveautés 2020 :



LIONS DE MER, un destin fragile : un documentaire de 40 minutes en 3D

Entre falaises escarpées et océan déchaîné vit un des mammifères marins des plus rares au monde : le lion de mer d’Australie. Laissez-vous embarquer dans une aventure touchante auprès de ces animaux tendres et maladroits mais aussi très courageux.



AQUA, une plongée à 360° aussi vraie que nature

Troquez le masque et le tuba pour un casque de réalité virtuelle et plongez au plus profond du grand bleu !





SEABORG, un survol mouvementé des côtes aquitaines en 4 minutes

Équipé d’un casque de réalité virtuelle et installé sur une plateforme rotative, partez pour un vol de 4 minutes à 360° au-dessus des côtes de la Nouvelle-Aquitaine !