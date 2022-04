Vous allez prendre la route à l’occasion des vacances de la Toussaint ? Découvrez la nouvelle campagne de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable. Déclinée en mode digital sur les réseaux sociaux, elle a pour but de vous sensibiliser aux dangers de l’inattention au volant. Si le ton se veut humoristique est décalé, le message, lui, est clair ! Nous faire prendre conscience à tous des risques liés à l’usage des distracteurs au volant.



Sur chaque photo, le plus « surréaliste » n’est pas ce que l’on croit…

L’une des photos de cette campagne représente une vache « happée » par une soucoupe volante. Sur une autre, un extraterrestre a pris place à l’arrière d’une voiture. Sur un autre encore, vous apercevez un éléphant en train de s’envoler avec des ballons. Cela va peut-être vous surprendre, mais le plus « délirant » ou le plus « surréaliste » sur ces visuels n’est pas ce que vous croyez ! En effet, au moment où la vache s’envole, Adam règle son GPS alors qu’il conduit. Lucas fait un selfie avec l’Alien assis derrière lui pendant que lui aussi est au volant. Quant à Lisa qui est aussi sur la route, elle est au téléphone depuis plus de 2 minutes via son système bluetooth au moment où l’éléphant s’envole.



Alors que 41% des Français admettent paramétrer leur GPS au volant* et que sur autoroute, 1 accident mortel sur 6 est dû à l’inattention**, la Fondation VINCI Autoroutes souhaite porter ce message : « Chacun de nous peut contribuer à interpeller son entourage pour faire évoluer les comportements et protéger le plus grand nombre sur la route ».



Pour voir et partager cette campagne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fondation VINCI Autoroutes : / /