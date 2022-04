La campagne « Gardez vos distances » s’affiche au dos des camions

Le saviez-vous ? En 2019, le personnel autoroutier a été touché par 146 accidents sur une grande partie des autoroutes françaises. Cela représente plus de 2 accidents par semaine ! Vous approchez d’une zone d’accident ou de travaux ? Pensez à ralentir car des hommes et des femmes sont sans doute en intervention. Veillez à maintenir de bonnes distances de sécurité, à anticiper vos dépassements et à respecter le corridor de sécurité* à l’approche d’un véhicule arrêté. La Fondation VINCI Autoroutes rappelle aussi qu’au volant, il faut proscrire l’usage de tout distracteur (conversations téléphoniques, SMS, GPS, vidéos, applications). Pensez à faire des pauses au minimum toutes les deux heures et arrêtez-vous sur une aire dès que vous ressentez les premiers signes de fatigue.