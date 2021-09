Visites insolites et gratuites sur l'autoroute A11

Venez découvrir comment l’homme redonne à la nature ses origines. Cet aménagement s’est inscrit dans un vaste programme d’aménagements environnementaux et a permis de rétablir les continuités piscicoles de la rivière et de remettre en eau le méandre isolé.



Venez découvrir comment l’homme redonne à la nature ses origines. Cet aménagement s’est inscrit dans un vaste programme d’aménagements environnementaux et a permis de rétablir les continuités piscicoles de la rivière et de remettre en eau le méandre isolé. Laissez-vous envouter par l’histoire de la rivière de l’Huisne, site unique en France, qui connaît actuellement un regain de biodiversité remarquable. Construction et environnement seront à l’honneur et n’auront plus de secret pour vous à l’issue de la visite, organisée dans un cadre sécurisé prenant en compte les mesures sanitaires requises en raison de la covid19.