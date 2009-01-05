- Kilomètre-art épisode #4 : La Grande Boucle, autoroute A64
- Kilomètre-art épisode #1 : Le Mémorial à la résistance, autoroute A10
- Kilomètre-art épisode #2 : La Nef Solaire, autoroute A9
- Kilomètre-art épisode #3 : Le Cyclope, autoroute A8
- Kilomètre-art épisode #5 : Archeval, autoroute A85
- Kilomètre-art épisode #6 : Les Chevaliers cathares, autoroute A61
- Kilomètre-art épisode #7 : Trois Arches d’aqueduc et galères, autoroute A8
- Kilomètre-art épisode #8 : La Colonne brisée, autoroute A89
- Kilomètre-art épisode #9 : Le « V » de Vasarely, autoroutes A8 et A51
- Kilomètre-art, épisode #10 : Les Flèches des cathédrales, autoroute A10
- Kilomètre-art, épisode #11 : Le Pèlerin, aire d’Hastingues, autoroute A64
- Kilomètre-art, épisode #12 : Voyage en Occitanie, des aires et des chanteurs
- Kilomètre-art, épisode #13 : la pyramide du Perthus, autoroute A9
- Kilomètre-art, épisode #14 : l’aire de Caissargues, autoroute A54