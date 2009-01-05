Semaine du 15 juin 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes (A8)
Nuits des 17 et 18 juin 2026 : des travaux de fauchage prévus sur l'autoroute A7
Fortes chaleurs : 26 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France
Nuits du 22 au 26 juin 2026 : fermeture du tunnel Angers-Avrillé pour maintenance (A11)
A10 – Secteur de Poitiers : interventions programmées sur neuf ouvrages d’art
Météo France étend sa vigilance orange canicule : 53 départements désormais concernés par la vague de chaleur