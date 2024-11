Politique de protection des données personnelles

Nous exigeons strictement des destinataires de vos données à caractère personnel qu’ils mettent en œuvre toutes les mesures essentielles à la sécurité et à la confidentialité de vos données à caractère personnel.

2.1 Lorsque vous utilisez l’un de nos sites internet

Lors de la navigation sur l’un de nos sites internet, il est dans notre intérêt légitime de pouvoir collecter, par le biais de cookies, des informations relatives aux appareils ou aux réseaux à partir desquels vous accédez à nos services. Vous êtes informé(e) lors de votre première visite sur notre site internet de la collecte de vos données à caractère personnel par l’intermédiaire de cookies. Vous être invité(e) à paramétrer, par le biais de votre navigateur ou du bouton prévu à cet effet, si vous le souhaitez, l’utilisation des cookies. Des cookies tiers peuvent également être déposés sur votre terminal, à condition que vous y ayez préalablement consenti. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des cookies et leur paramétrage, vous pouvez consulter notre Politique sur les cookies.

2.2 Lorsque vous complétez nos formulaires de contact

Les formulaires de contact sont dédiés aux travaux en cours. Ils vous permettent de nous faire part d’un commentaire, d’une question, d’une demande ou d’un avis. Vos données personnelles sont récoltées en vertu de notre intérêt légitime à traiter votre demande et à répondre à votre sollicitation. Les informations récoltées sont destinées à la société du groupe VINCI Autoroutes qui a mis en ligne le formulaire de contact et, dans certains cas, à ses prestataires et partenaires éventuels des chantiers en cours. Ces données sont conservées pendant la durée du traitement de votre demande.

2.3 Lorsque vous vous abonnez à nos newsletters

Vous avez la possibilité de vous abonner à nos newsletters chantiers. Ces newsletters vous permettent de recevoir gratuitement par courriel et/ou par SMS, les informations relatives aux chantiers qui vous intéressent.

En vous abonnant à nos newsletters, vous consentez à ce que vos données personnelles soient collectées par la société du groupe VINCI Autoroutes concernée par ce chantier et ses prestataires éventuels.

Ces données sont conservées pendant toute la durée de votre abonnement à la newsletter concernée.

Vous avez la possibilité de vous désabonner depuis chaque courriel.

2.4 Lorsque vous vous inscrivez à notre service « Mon Bulletin Circulation »

« Mon Bulletin Circulation » est un service gratuit et personnalisé pour vous informer des conditions de circulation liées aux travaux sur nos autoroutes du centre, de l’ouest et du sud-ouest de la France. Ce service vous permet de recevoir par courriel et/ou par SMS toute modification des conditions de circulation liées aux chantiers sur vos trajets.

En vous abonnant à ce service, vous consentez à ce que vos données personnelles soient collectées par ASF et/ou Cofiroute ainsi que leurs prestataires autorisés.

Ces données sont conservées pendant toute la durée de votre inscription à « Mon Bulletin Circulation ». Vous avez la possibilité de vous désinscrire à tout moment depuis votre compte et depuis chaque courriel.