Politique cookies

Un « cookie » est une suite d’informations (identifiant unique, nom du Site, suivis de chiffres et de caractères), généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par le site internet que vous consultez. Votre navigateur le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web du Site chaque fois que vous vous y reconnecterez.