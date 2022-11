Pourquoi y a-t-il encore des différences de prix entre le parking de Lunel et les autres ?

Bien que disposant des mêmes dispositifs sécurité, les tarifs de ces parkings peuvent varier en fonction de leur localisation géographique et des services disponibles sur chacun d’entre eux. Par exemple le parking sécurisé de Lunel ne possède pas de service de restauration contrairement aux autres parkings.



VINCI Autoroutes s’engage à standardiser le niveau de service disponibles sur l’ensemble de ses parkings poids-lourds sécurisés, et vise la labellisation Européenne de ses parkings sécurisés, présents et en projet.