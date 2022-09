Depuis le jardin, empruntez l’un des chemins qui vous mènera aux terrasses plantées de vignes. Grâce à ses terres schisteuses et son climat océanique tempéré, l’Anjou est une région propice à la culture de la vigne. C’est même la 3e région viticole de France avec pas moins de 20 000 hectares de vignoble ! Ponctuées de petits murets de schiste, les terrasses constituent un élément central de l’aire de Réveillon. Visibles dès l’entrée, elles sont le miroir des coteaux de la Loire et invitent à la détente et à la déambulation. Aux beaux jours, elles offrent un cadre idéal pour pique-niquer. En parcourant ces vignes surmontées de fils de fer maintenus par des piquets d’acacia, accédez à des tables et des chaises longues. Après le déjeuner, une balade s’impose au milieu de cette prairie de fleurs et ces étendues de graminées. Elle vous guidera, tout au fond de l’aire, aux pommiers surmontant les terrasses et qui symbolisent, à eux-seuls, toute la richesse des vergers de l’Anjou.