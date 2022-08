L’aire de Villeray (A81) met en valeur la biodiversité

S’arrêter sur l’aire de Villeray, c’est faire le choix d’une pause placée sous le signe de la biodiversité ! A travers un circuit piéton, découvrez les moyens que nous mettons en œuvre pour conserver et développer la biodiversité sur nos aires et aux abords de l’autoroute. En arrivant au centre de l’aire, dirigez-vous d’abord vers le jardin et sur une petite place, caractéristique avec ses dalles d’ardoises. Au-delà du bâtiment, 3 parcours piétons s’offrent à vous. Formant une boucle, ces itinéraires vous proposent différentes expériences autour de thématiques variées telles que la faune, la flore, les insectes, les oiseaux, l’eau et les énergies. Dès l’entrée de l’aire, ne manquez pas la prairie fleurie. De part et d’autre du bâtiment, des plantations simples mais structurantes d’arbres tiges cadrent l’espace d’accueil. Ne manquez pas non plus le jardin d’aromatiques qui vous offrira un espace de détente idéal durant votre trajet.