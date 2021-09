Étapes #BienArriver 2021 : une pause ombragée sur vos Espaces pique-nique !

Tous les vendredis et samedis de l’été, nos équipiers VINCI Autoroutes sont ravis de vous retrouver pour faire de votre pause déjeuner un moment de détente et de convivialité, et cela en toute sécurité. Sur les Espaces pique-nique des Étapes #BienArriver, les tables sont agencées de façon à respecter les mesures barrières et du gel hydroalcoolique ainsi que des nappes individuelles en papier recyclé sont à votre disposition. En complément, l’ensemble du mobilier est désinfecté entre chaque passage.

Trier, même en vacances, c’est une évidence

Notre objectif : valoriser 100% des déchets collectés sur les aires, c’est-à-dire les transformer en énergie ou les recycler. Pour cela, on a besoin de vous : c’est un travail d’équipe ! Tous les Espaces pique-nique sont équipés de bacs de tri sélectif : alors, à vos marques, prêts, triez ! Vous trouverez même une poubelle bleue réservée aux déchets Covid-19.



Retrouvez vos Espaces pique-nique sur les aires d'autoroute suivantes :