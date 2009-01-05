Viaduc de la Falaise
Chantier de remplacement des joints de chaussées
Dans le cadre de son programme d’entretien continu de l’infrastructure autoroutière, VINCI Autoroutes va mener une opération de remplacement des joints de chaussées sur le viaduc de la Falaise situé sur l’autoroute A10 près de Bordeaux.
Le chantier et sa localisation
Sur ce secteur très emprunté du réseau, les équipes de VINCI Autoroutes ont optimisé le planning de l’opération. Ce chantier se déroulera ainsi en opération « coup de poing » sur deux week-ends consécutifs* :
- du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Paris
- du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Bordeaux
*Ce planning est susceptible d’évoluer en cas d’aléas météorologiques ou techniques.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés sous circulation. Néanmoins, des restrictions de circulation seront nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant et celle des conducteurs.
Remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Paris
Week-end du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026
Lors de ce week-end, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Paris uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après.
- Au cours de la nuit du jeudi 5 mars 2026, de 22h à 5h le lendemain, une neutralisation des voies de droite et médiane seront nécessaires ponctuellement au niveau du Viaduc de la Falaise.
- Au cours de la nuit du vendredi 6 mars 2026, de 22h à 8h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule la voie de gauche au niveau du viaduc. A cette occasion, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Ambès (n°41) seront fermées en direction de Paris dès 20h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
- Du samedi 7 mars à 8h jusqu’au dimanche 8 mars 2026 à 21h, les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites
- Au cours de la nuit du dimanche 8 mars 2026 de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule la voie de gauche au niveau du viaduc. A cette occasion, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Ambès (n°41) seront fermées en direction de Paris dès 20h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Bordeaux
Week-end du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026
Lors de ce week-end, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Bordeaux uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après.
- Au cours de la nuit du jeudi 12 mars 2026, de 22h à 5h le lendemain, une neutralisation des voies de droite et médiane seront nécessaires ponctuellement au niveau du Viaduc de la Falaise ;
- Au cours de la nuit du vendredi 13 mars 2026, de 22h à 8h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule la voie de gauche au niveau du viaduc ;
- Du samedi 14 mars à 8h jusqu’au dimanche 15 mars 2026 à 21h, les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites ;
- Au cours de la nuit du dimanche 15 mars 2026 de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule la voie de gauche au niveau du viaduc.
Attention, lors des travaux en direction de Bordeaux, l’aire de services de l’Estalot sera fermée pour tous les conducteurs dès le jeudi 12 mars à 9h et jusqu’au lundi 16 mars à 5h.
Soyez vigilants et adaptez votre vitesse !
Afin de limiter la gêne, ces travaux sont programmés tout en maintenant la circulation sur autoroute. Cette configuration impose une limitation de vitesse à 90 km/h au niveau du chantier qui doit être respectée pour assurer la sécurité de tous.
Dispositif d'information
Pour vous accompagner dans vos déplacements, VINCI Autoroutes déploie un dispositif d’information complet
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic