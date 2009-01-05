Viaduc de la Falaise

Sur ce secteur très emprunté du réseau, les équipes de VINCI Autoroutes ont optimisé le planning de l’opération. Ce chantier se déroulera ainsi en opération « coup de poing » sur deux week-ends consécutifs* :

du jeudi 5 au lundi 9 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Paris

: remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Paris du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées de l’ouvrage en direction de Bordeaux

*Ce planning est susceptible d’évoluer en cas d’aléas météorologiques ou techniques.