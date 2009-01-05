Une opération innovante sur l’A10, près de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Jusqu’en avril 2025, des travaux ont eu lieu sur l’autoroute A10, en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines dans le sens Paris > province. Cette opération, la première au monde de ce genre sur autoroute, a eu pour objectif de permettre aux poids lourds électriques, ainsi qu’à d’autres types de véhicules électriques (autocars, véhicules utilitaires, voitures particulières…) d‘expérimenter en roulant la recharge dynamique par induction, sur une autoroute ouverte à la circulation.
Sommaire
Les travaux
Ces travaux ont consisté à :
- Installer en bordure d’autoroute des chambres en béton enterrées tous les 40 mètres pour abriter des équipements électroniques reliés aux bobines dans la chaussée ;
- Raboter la chaussée sur la Bande d’Arrêt d’Urgence et la voie de droite sur une épaisseur de 10 cm ;
- Créer des tranchées sur la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence pour accueillir les bobines et leurs câbles d’alimentation. Celles-ci transmettront l’énergie aux bobines sous le véhicule en circulation pour ensuite alimenter le moteur et recharger la batterie simultanément ;
- Installer les bobines dans les tranchées les unes à la suite des autres.
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Le chantier s'est divisé en deux phases :
- De début janvier à mi-février 2025 : Phase 1 (partie la plus au sud du chantier)
- De début mars à courant avril : Phase 2 (partie la plus au nord du chantier)
Les chiffres clés
900 bobines
installées environ
1500 mètres
de chaussée concernée
5
partenaires
Les conditions de circulation
Pendant toute la durée du chantier, les usagers ont circulé sur 3 voies de circulation réduites dans le sens Paris > province.
Pour permettre un meilleur trafic dans cette zone, la circulation a été rendue à 4 voies de circulation réduites dans le sens Paris > province entre mi-février et début mars.
L’opération a été pilotée par VINCI Autoroutes en collaboration avec les équipes de VINCI Construction en charge de l’intégration routière de ces nouveaux dispositifs de recharge dans la chaussée, Electreon qui développe la technologie par induction, Hutchinson qui la produira à l’échelle industrielle à terme, 8 laboratoires de l’Université Gustave Eifel en charge des évaluations technique et économique, ainsi que le CEREMA.
Pour en savoir plus sur l’opération « Charge As You Drive »