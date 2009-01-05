Une opération innovante sur l’A10, près de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Pendant toute la durée du chantier, les usagers ont circulé sur 3 voies de circulation réduites dans le sens Paris > province.

Pour permettre un meilleur trafic dans cette zone, la circulation a été rendue à 4 voies de circulation réduites dans le sens Paris > province entre mi-février et début mars.

L’opération a été pilotée par VINCI Autoroutes en collaboration avec les équipes de VINCI Construction en charge de l’intégration routière de ces nouveaux dispositifs de recharge dans la chaussée, Electreon qui développe la technologie par induction, Hutchinson qui la produira à l’échelle industrielle à terme, 8 laboratoires de l’Université Gustave Eifel en charge des évaluations technique et économique, ainsi que le CEREMA.