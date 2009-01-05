Travaux de rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs sur l'A8
Dans le cadre de la maintenance et de l’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs situé sur la commune de Nice.
Sommaire
Le projet
Le viaduc du Vallon des Fleurs, situé sur l’autoroute A8 entre les échangeurs de Nice Quartier Nord (n°54) et Nice Est (n°55), est l’un des nombreux ouvrages permettant de contourner le centre-ville de Nice (le département des Alpes-Maritimes comptabilise 46 viaducs). Ce viaduc franchit également l’avenue Henry Dunant, et il se trouve quasiment accolé au tunnel de Cap de Croix. Il est constitué de deux tabliers distincts et totalement indépendants de type caisson en béton précontraint, avec chacun sons sens de circulation.
Le tablier sud porte le sens de circulation en direction de l’Italie, et le tablier nord porte le sens de circulation en direction d’Aix-en-Provence. Mis en service en 1976, le tablier sud accueillait initialement la circulation dans les deux sens de façon bidirectionnelle. Sept ans plus tard, le tablier nord a été construit et mis en service, permettant ainsi de séparer les sens de circulation sur deux tabliers distincts.
Les travaux de renforcement engagés par VINCI Autoroutes concernent le tablier nord du viaduc, en direction d’Aix-en-Provence.
Qu’est-ce que la précontrainte ?
Le principe de précontrainte appliquée au béton consiste à installer un effort permanent dans une structure. Concrètement, cela passe par des câbles de précontrainte en acier qui sont enfilés dans des gaines préalablement mises en place dans le béton. L’ouvrage est ainsi renforcé au moyen des câbles qui sont tendus par des vérins par post tension après séchage du béton. Cette technique permet d’apporter un surplus de résistance aux ouvrages en béton en comprimant ce dernier.
Les chiffres clés
5,7 M€
financés intégralement par VINCI Autoroutes
111,5 mètres
de longueur
et 3 travées avec des portées de 32 à 47,5 m
19 mètres
de haut
17 mois
de travaux
dont 1526 h d'inclusion professionnelle
1 commune
concernée
Les travaux
Le chantier de rénovation du viaduc du Vallon des Fleurs est programmé pour une durée de 17 mois, de juillet 2024 à novembre 2025. Les travaux sont répartis en plusieurs étapes : une première phase de renforcement par précontrainte additionnelle et une seconde phase de travaux de superstructures.
Les grandes étapes du chantier
Travaux préparatoires
Cette phase consiste à installer les plateformes de travail, les escaliers et les passerelles de circulation nécessaires au bon déroulement des travaux. Un échafaudage est mis en place en sous-face du viaduc, traversant l’avenue Henry Dunant. Une protection vis-à-vis de tout risque de chute est installée afin de confiner l’échafaudage.
Renforcement du tablier par précontrainte additionnelle
Durant cette phase, les équipes travaux mettent en place des câbles de précontraintes protégés dans des gaines pour renforcer l’ouvrage. Ils sont cloués à des massifs en béton, situés sur les deux extrémités du viaduc et au niveau des piles.
Changement des appareils d’appuis
Cette opération permet de remplacer les appareils d’appui existants. Un appareil d’appui est un élément placé entre le tablier et les piles pour permettre les mouvements du pont en transférant les charges du tablier. Cette opération est réalisée en deux étapes : soulèvement du tablier à l’aide de vérins puis remplacement des anciens appareils d’appui par des neufs.
Réfection des joints de chaussées et reprise de l’étanchéité
Cette étape finale consiste à remplacer le joint de chaussée.
Renouvellement des dispositifs de retenue
Les corniches, glissières, longrines sont rénovées.
Remplacement des écrans acoustiques
Les écrans acoustiques sont remplacés par des écrans neufs.
Épreuve de chargement
L’essai consiste, en fin de travaux, à venir charger l’ouvrage pour vérifier son comportement post renforcement.
Le calendrier prévisionnel de travaux
Dates indicatives et susceptibles d’être modifiées – mise à jour juillet 2024
Les conditions de circulation
Retrouvez ici toutes les informations à jour concernant les modifications de la circulation. VINCI Autoroutes et ses partenaires mettent tout en œuvre pour mener ces travaux dans les meilleurs délais, tout en portant une attention particulière à la réduction des nuisances associées.
Les différentes configurations que vous pouvez rencontrer
Selon les besoins du chantier, des modifications ponctuelles de la circulation sur l’avenue Henry Dunant peuvent être nécessaires : mise en place d’un alternat, fermeture exceptionnelle de nuit et places de stationnement neutralisées. La circulation des piétons sur l’avenue est maintenue pendant toute la durée du chantier.
Sur l’autoroute A8, des neutralisations de voie et des basculements de la circulation en double sens sur un seul et même tablier sont à prévoir. Les basculements sont programmés de nuit pour limiter la gêne aux usagers. Au total, une dizaine de nuits de basculement sont programmées sur les 17 mois de travaux. Lors de ces basculements, la bretelle d’entrée de l’échangeur Nice Est (n°55) en direction d’Aix-en-Provence sera fermée. Un itinéraire de déviation sera mis en place.