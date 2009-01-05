Travaux de rénovation du viaduc de Sainte-Agnès sur l'A8

Le viaduc de Sainte-Agnès fait partie d’une série de neuf viaducs qui jalonnent la section de Roquebrune-Cap-Martin à la frontière italienne. Mis en service en 1969, cet ouvrage d’art se distingue par sa légère pente descendante constante en direction de l’Italie pour s’adapter à la topographie du lieu.

Quasiment accolé au tunnel de Sainte-Lucie, le viaduc de Sainte-Agnès est constitué de deux tabliers distincts et totalement indépendants structurellement, avec chacun son sens de circulation. Le tablier sud porte le sens de circulation en direction de l’Italie, et le tablier nord porte celui en direction de Nice.

Les travaux de renforcement engagés par VINCI Autoroutes concernent le tablier nord du viaduc, en direction de Nice. Il s’agit de renforcer ce tablier grâce à une technique de précontrainte additionnelle.