Travaux de rénovation du viaduc de Sainte-Agnès sur l'A8
VINCI Autoroutes poursuit sa politique de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier. Situé sur la commune de Sainte-Agnès, le chantier de rénovation du viaduc éponyme en témoigne.
Sommaire
Le projet
Le viaduc de Sainte-Agnès fait partie d’une série de neuf viaducs qui jalonnent la section de Roquebrune-Cap-Martin à la frontière italienne. Mis en service en 1969, cet ouvrage d’art se distingue par sa légère pente descendante constante en direction de l’Italie pour s’adapter à la topographie du lieu.
Quasiment accolé au tunnel de Sainte-Lucie, le viaduc de Sainte-Agnès est constitué de deux tabliers distincts et totalement indépendants structurellement, avec chacun son sens de circulation. Le tablier sud porte le sens de circulation en direction de l’Italie, et le tablier nord porte celui en direction de Nice.
Les travaux de renforcement engagés par VINCI Autoroutes concernent le tablier nord du viaduc, en direction de Nice. Il s’agit de renforcer ce tablier grâce à une technique de précontrainte additionnelle.
Qu’est-ce qu’un renforcement par précontrainte additionnelle ?
La précontrainte est une technique utilisée dans le domaine du génie civil afin de renforcer le béton. Cette technique consiste à mettre en place des câbles en acier dans des gaines, de les tendre avant ou après coulage du béton ce qui permet de compenser les forces de traction auxquelles le béton est soumis. Cela améliore la résistance et la durabilité des ouvrages.
Les chiffres clés
5,47 M€
intégralement financés par VINCI Autoroutes
441 mètres
de long et 10 travées avec des portées entre 32 et 50 m
70 mètres
au maximum de haut avec un pente constante descendante de 3,5%
10 mois
de travaux dont 1416 h d'inclusion professionnelle
Les travaux
Le chantier de rénovation du viaduc de Sainte-Agnès est programmé pour une durée de 10 mois, de janvier à octobre 2025. La majeure partie des travaux est peu visible et a lieu à l’intérieur du viaduc, dans le caisson.
Les étapes du chantier
Travaux préparatoires
Cette phase consiste à mettre en place les installations de chantier sous la culée ouest (côté Nice), ainsi que des échafaudages aux deux extrémités du viaduc. Pour garantir le bon déroulement du chantier, des passerelles et des escaliers sont aménagés à l’intérieur du caisson et le matériel est acheminé.
Renforcement du tablier par précontrainte additionnelle
Durant cette phase, les équipes travaux mettent en place des câbles de précontraintes à l’intérieur du caisson pour renforcer l’ouvrage. Le caisson dispose d’un espace suffisant pour contenir ces câbles.
Changement des appareils d’appui
Cette opération permet de remplacer les appareils d’appui néoprène de la pile centrale. Un appareil d’appui est un élément placé entre le tablier et la pile pour permettre les mouvements du pont en transférant les charges du tablier. Cette opération est réalisée en trois étapes : soulèvement du tablier à l’aide de vérins, remplacement des anciens appareils d’appui par des neufs et enfin remise du tablier sur ces appuis définitifs.
Réfection du joint de chaussée
Cette étape finale consistera à remplacer le joint de chaussée au droit de la pile centrale. Cet équipement permet d’absorber les phénomènes de dilatation des différentes parties de l’ouvrage.
Épreuve de chargement
L’essai consiste, à la fin du chantier, à venir charger l’ouvrage pour vérifier son comportement post-renforcement.
Le calendrier prévisionnel des travaux
Entre janvier et mars, des accès sont aménagés, des échafaudages et des passerelles installés, ainsi que d’autres équipements nécessaires au bon déroulement du chantier. Ces travaux préparatoires peuvent ponctuellement générer des nuisances sonores. VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour limiter les nuisances associées aux activités du chantier. Les travaux menés par la suite se déroulent principalement à l’intérieur du caisson du viaduc.
Les conditions de circulation
Retrouvez ici toutes les informations concernant les modifications de la circulation. VINCI Autoroutes et ses partenaires mettent tout en œuvre pour mener ces travaux dans les meilleurs délais, tout en portant une attention particulière à la réduction des nuisances associées.
Une circulation maintenue pendant toute la durée des travaux
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur le viaduc de Sainte-Agnès est maintenue. Certaines étapes du chantier nécessitent le basculement de la circulation sur un seul et unique tablier afin de garantir les meilleures conditions de sécurité pour tous. La circulation est alors continue, mais adaptée.
Ces modifications de la circulation ont lieu uniquement en semaine et de nuit pour limiter la gêne aux usagers. Au total, une trentaine de nuits de basculement sont prévues, dont la majorité se déroulent entre février et juin 2025.
Informations sur les prochaines opérations pouvant impacter vos trajets
À partir de janvier
⇒ Dans le cadre des travaux préparatoires, la route de l’Armée des Alpes sera ponctuellement, selon les besoins du chantier, sous alternat manuel.
En février
⇒ Les équipes travaux vont réaliser deux trémies, appelées communément trappes d’accès, qui entraîneront une modification de la circulation sur l’autoroute A8 pour assurer la sécurité de tous. Des nuits de fermeture, durant lesquelles la circulation sera basculée sur le tablier sud de 22h à 4h, seront nécessaires.