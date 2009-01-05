Travaux de rénovation des chaussées sur l'A9 entre Gallargues et Baillargues

Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes poursuit des objectifs ambitieux en matière de recyclage : réduction des déchets, limitation du recours aux matériaux de carrières par réutilisation des matériaux issus de l’ancienne chaussée, et réduction des transports.

Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :

- le réemploi de 35 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle (50 % des enrobés des couches de liaison et 30 % des enrobés de la couche de roulement) ; le surplus sera valorisé sur d’autres chantiers de la région ;

- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.