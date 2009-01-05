Travaux de rénovation des chaussées sur l'A9 entre Gallargues et Baillargues
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de rénovation des chaussées de l’A9. Cette phase concerne le tronçon situé entre les échangeurs de Gallargues et de Baillargues et se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026.
Sommaire
Le chantier sur l'A9 entre Gallargues et Baillargues
Ce chantier, réalisé de nuit et hors week-ends, consiste à rénover 15 km de chaussées dans les deux sens de circulation afin d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
À compter du lundi 2 mars 2026, ces opérations nécessiteront des basculements de circulation ainsi que des fermetures totales ou partielles des échangeurs de Gallargues et de Lunel, ainsi que de l’aire de service d’Ambrussum.
Les Travaux
Le planning du chantier, prévu du lundi 2 mars 2026 jusqu’à fin juin 2026, a été optimisé pour limiter la gêne à la circulation : les travaux se déroulent de nuit, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, hors week-ends.
Le phasage a été dicté par la densité du trafic et adapté aux prévisions de circulation, les travaux étant réalisés sans interruption de la circulation.
Une rénovation de chaussées en profondeur
Ces travaux consistent à raboter et à refaire les enrobés de la couche de liaison sur 9,5 cm sur l’ensemble des voies circulées (voies de droite, voie médiane et voie de gauche), ainsi que 4 cm sur la couche de roulement sur l’ensemble des trois voies, sur l’intégralité du linéaire de l’opération.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes poursuit des objectifs ambitieux en matière de recyclage : réduction des déchets, limitation du recours aux matériaux de carrières par réutilisation des matériaux issus de l’ancienne chaussée, et réduction des transports.
Dans le cadre de ce chantier, cela se traduit par :
- le réemploi de 35 % des enrobés de l’ancienne chaussée pour la fabrication de la nouvelle (50 % des enrobés des couches de liaison et 30 % des enrobés de la couche de roulement) ; le surplus sera valorisé sur d’autres chantiers de la région ;
- la récupération et le recyclage de 100 % des eaux utilisées sur le chantier.
Les conditions de circulation
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants. La vitesse sera ponctuellement abaiss�ée à 70 km/h sur toute la zone de chantier jusqu’en juin 2026.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs de Gallargues et de Lunel pour permettre la bonne progression du chantier, ainsi que sur l’aire de service d’Abrussum. Les conducteurs sont invités à suivre la signalisation en place et les éventuels conseils de déviation.
9
communes
-
92 800
véhicules en moyenne
chaque jour
4
mois de travaux
-
60 000
tonnes
d'enrobés
30 km
de chaussées rénovées
(15 km par sens)
150
personnes mobilisées
durant la nuit
9
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
Comment s'informer ?
La circulation s’effectuant sur des voies réduites au niveau des zones en travaux, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont et au niveau de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A9 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux éventuels conseils de déviation qui pourraient leur être communiqués.
Ces outils viennent compléter le dispositif d’information existant :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic