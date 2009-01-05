Travaux de modernisation des ouvrages sur la bifurcation A8/A51

Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien de son patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes engage une opération de modernisation sur deux ouvrages d’art stratégiques situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône.

Cette bifurcation constitue un nœud autoroutier majeur pour les échanges entre les axes :

A51 Nord ↔ A8 Est (liaison Gap → Nice),

A8 Est ↔ A51 Sud (liaison Nice → Marseille).

L’objectif de ce chantier est de renforcer, sécuriser et pérenniser ces infrastructures, qui supportent chaque jour un trafic dense.

Les principaux travaux prévus incluent :

La création de plateformes d'accès pour faciliter la maintenance ,

Le remplacement des appareils d'appui via des opérations de vérinage,

Le renforcement structurel sous les ponts par application de bandes en fibres de carbone,

Le remplacement des dispositifs de retenue pour améliorer la sécurité.

Toutes ces interventions visent à maintenir un haut niveau de sécurité et de fiabilité des ouvrages, tout en limitant la gêne pour les usagers.