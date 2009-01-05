Traitement acoustique de l’A10 dans la traversée urbaine de Tours

Dans la traversée urbaine de Tours, l’A10 constitue l’un des principaux axes de déplacement du territoire. Elle traverse un environnement particulièrement dense, à proximité de quartiers d’habitation, d’équipements et de zones d’activités.

Cette section accueille chaque jour plus de 75 000 véhicules. L’autoroute respecte aujourd’hui la réglementation acoustique applicable à l’infrastructure. Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes ont néanmoins souhaité aller plus loin en engageant une démarche volontaire pour améliorer encore l’environnement sonore des riverains.

Le projet s’inscrit dans le programme Autoroute Bas Carbone, dont l’une des ambitions est d’améliorer l’intégration des infrastructures autoroutières dans leur environnement. Il associera plusieurs types de traitements, adaptés à la configuration des secteurs traversés et aux caractéristiques des bâtiments concernés.