Programme de rénovation des chaussées sur l'A8
Sur l’axe A8, VINCI Autoroutes réalise régulièrement des opérations de rénovation des chaussées afin de maintenir un haut niveau de sécurité et de confort de conduite. Ces interventions permettent de préserver la qualité du revêtement, l’adhérence et la durabilité des infrastructures, tout en garantissant des conditions de circulation adaptées pendant les phases de travaux. Retrouvez ci-dessous les dernières opérations désormais achevées.
Sommaire
A8 – Travaux de rénovation des chaussées entre Vidauban et Les Adrets
Menés dans le cadre du programme d’entretien de VINCI Autoroutes, ces travaux ont permis de rénover plus de 15 km de chaussées sur l’A8, dans le Var, sur deux secteurs clés : entre Puget-sur-Argens et Fréjus, ainsi que dans le secteur de Vidauban. Réalisées majoritairement de nuit pour limiter la gêne aux déplacements, les interventions ont été accompagnées d’adaptations de circulation et d’itinéraires de déviation, afin de préserver la sécurité de tous.
A8 – Échangeur de Monaco (n°56) – Rénovation des chaussées sur l’A500
Cette opération a concerné 2,8 km de chaussées dans chaque sens sur l’autoroute A500, vers Monaco et vers l’A8, incluant le tunnel de Monaco et la barrière de péage de l’échangeur n°56. Le chantier s’est inscrit dans la démarche Ambition Environnement 2030, avec la réutilisation des matériaux : les nouvelles couches d’enrobés ont intégré jusqu’à 35 % de granulats recyclés, et 100 % des agrégats d’enrobés ont été réemployés sur d’autres chantiers.