Pôle d’échanges multimodal d’Esvres-sur-Indre : un nouveau pôle de mobilités à la sortie n°10 de l’A85

Le site d’Esvres-sur-Indre a été retenu pour sa position stratégique à la sortie n°10 de l’A85, sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. Accessible depuis l’autoroute et la RD943, il permettra de mieux desservir un secteur aujourd’hui encore peu couvert par les transports collectifs.

À proximité immédiate, Even’Parc est un parc d’activités écolabellisé de près de 50 hectares qui accueille une centaine d’entreprises et environ 800 emplois. Le futur PEM accompagnera le développement de ce pôle économique en proposant de nouvelles solutions de mobilité aux salariés, aux habitants et aux usagers du secteur.

Desservi par les futurs cars express sur l’A85 et la ligne F du réseau Rémi, le PEM offrira une alternative complémentaire à la voiture individuelle. Son parking-relais d’environ 110 places et son aire de covoiturage faciliteront l’accès aux transports collectifs, notamment pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.