Pôle d’échanges multimodal de Sorigny : un nouveau pôle de mobilités à la sortie n°24.1 de l’A10
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Implanté à la sortie n°24.1 de l’A10, le futur pôle d’échanges multimodal de Sorigny facilitera les correspondances entre les cars express, les lignes du réseau Rémi, le covoiturage, le vélo et la marche. Situé à proximité immédiate d’ISOPARC, sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, il offrira de nouvelles solutions de déplacement aux habitants, aux salariés et aux visiteurs du sud tourangeau.
Pourquoi créer un pôle d’échanges multimodal à Sorigny ?
Le site de Sorigny a été retenu pour sa position stratégique à la sortie n°24.1 de l’A10, sur le territoire de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre. Accessible depuis l’autoroute et le réseau routier local, il constitue un point de connexion privilégié entre les communes environnantes, l’agglomération tourangelle et les principaux pôles d’activités du territoire.
À proximité immédiate, la zone d’activités ISOPARC regroupe près de 40 entreprises et environ 1 500 emplois. La présence du Family Park et d’une station de production d’hydrogène vert renforce également la dynamique du secteur et les besoins en nouvelles solutions de mobilité.
Desservi par les futurs cars express sur l’A10, les lignes G et H du réseau Rémi et la piste cyclable de la RD84, le futur PEM offrira une alternative complémentaire à la voiture individuelle. Son parking-relais sécurisé facilitera le recours aux transports collectifs, au covoiturage et au vélo, notamment pour les déplacements du quotidien.
Environ 70 places
dans le parking-relais
sécurisé
2 quais
dédiés aux cars express
et aux lignes du réseau Rémi
Près de 40 entreprises
et environ 1 500 emplois
à proximité
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit de transformer le parking de covoiturage existant à la sortie n°24.1 de l’A10 en un pôle d’échanges multimodal sécurisé et connecté. Il comprendra notamment :
- un parking-relais sécurisé d’environ 70 places favorisant le covoiturage ;
- un quai dédié aux cars express et aux lignes de bus du réseau Rémi ;
- des liaisons avec la piste cyclable de la RD84 permettant de rejoindre ISOPARC et les équipements voisins ;
- des cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes ;
- des bornes de recharge les véhicules électriques ;
- des aménagements facilitant les correspondances entre les différents modes de transport.
Le futur PEM réunira sur un même site les cars express sur l’A10, les lignes G et H du réseau Rémi, le covoiturage, les itinéraires cyclables et les cheminements piétons.
Où sera situé le futur PEM ?
Le projet sera implanté à la sortie n°24.1 de l’A10, sur la commune de Sorigny, à proximité immédiate de la zone d’activités ISOPARC.
Sa localisation permettra de desservir les communes de Touraine Vallée de l’Indre et de faciliter les déplacements vers l’agglomération tourangelle. Elle améliorera également l’accès à ISOPARC, au Family Park et aux autres équipements du secteur.
Quels bénéfices concrets ?
Le futur PEM réunira les cars express sur l’A10, les lignes G et H du réseau Rémi, un parking-relais, des places dédiées au covoiturage et des liaisons cyclables. Cette organisation permettra aux usagers de passer plus facilement d’un mode de déplacement à un autre.
En proposant des alternatives complémentaires à l’usage individuel de la voiture, le PEM favorisera le recours aux transports collectifs, au covoiturage et au vélo, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Implanté à proximité immédiate d’ISOPARC, le PEM facilitera l’accès à l’un des principaux pôles économiques du sud tourangeau. Il offrira de nouvelles solutions de déplacement aux salariés, aux entreprises et aux visiteurs.
Le projet améliorera également la desserte du Family Park et de la station de production d’hydrogène vert. Il accompagnera la dynamique économique et les nouveaux besoins de mobilité du secteur.
Le PEM de Sorigny s’inscrit dans le développement du Service Express Régional Métropolitain de Touraine. Aux côtés des gares, des lignes de transport collectif et des autres pôles d’échanges, il contribuera à construire un réseau de mobilité plus cohérent, plus accessible et mieux connecté à l’échelle de la Touraine et de ses différents bassins de vie.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Sobriété foncière : transformation d’un parking de covoiturage existant afin de limiter la consommation de nouveaux espaces ;
- Insertion paysagère : conception d’aménagements adaptés au paysage, au cadre de vie et aux usages existants du secteur ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés sur un cycle biologique complet afin d’adapter le projet aux espèces et aux milieux recensés ;
- Eau : études destinées à assurer une gestion adaptée des eaux pluviales, à préserver les écoulements naturels et à protéger la qualité de la ressource.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de pôle d’échanges multimodal de Sorigny.