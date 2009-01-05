Entretien des chaussées entre Langon et Marmande
Du lundi 8 septembre jusqu’à début novembre 2025, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes a conduit une importante opération d'entretien des chaussées de l’autoroute A62 entre Langon (n°3) et Marmande (n°5) dans le sens Toulouse-Bordeaux.
PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes a engagé des travaux de rénovation de chaussées, entre début septembre et début novembre 2025, sur l’A62 entre Langon (n°3) et Marmande (n°5), dans le sens Toulouse vers Bordeaux uniquement. Lors de cette opération, 27 km de chaussées ont été renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
27
Km de chaussées rénovées
dans le sens Toulouse > Bordeaux
150
personnes en moyenne
mobilisées sur le chantier
8
millions d'euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
2440
heures environ
d’insertion professionnelle
82%
des enrobés
recyclés sur le chantier
ORGANISATION DU CHANTIER ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Rénovation des chaussées en section courante
Du 8 septembre 2025 jusqu’au début novembre 2025, les travaux de rénovation des chaussées en section courante se sont déroulés entre Langon (n°3) et Marmande (n°5).
Ces travaux se déroulaient de jour tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers ont été amenés à circuler dans les 2 sens sur le même coté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures temporaires et partielles de l’échangeur La Réole (n°4) et de la bifurcation A62/A65 étaient nécessaires lorsque les travaux se déroulaient à leur hauteur.
> Fermeture de la bifurcation A62/A65*
La nuit du lundi 15 septembre de 20h à 6h le lendemain, puis les nuits du lundi 13 et mardi 14 octobre 2025 de 20h à 6h depuis Toulouse vers Pau et depuis Pau vers Bordeaux.
> Fermeture au niveau de l’échangeur de la Réole (n°4)*
Durant 2 nuits (lundi 29 et mardi 30 septembre 2025) de 20h à 6h le lendemain, l’échangeur de la Réole a été fermé depuis Toulouse vers Bordeaux.
UN CHANTIER DECARBONÉ
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A62 ont intégré également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale
- Optimisation des distances de transport
- Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant
Favoriser l’économie circulaire :
- Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Le compte X (ex-Twitter) : @A62Trafic