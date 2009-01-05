Entretien des chaussées entre Langon et Marmande

Du 8 septembre 2025 jusqu’au début novembre 2025, les travaux de rénovation des chaussées en section courante se sont déroulés entre Langon (n°3) et Marmande (n°5).

Ces travaux se déroulaient de jour tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers ont été amenés à circuler dans les 2 sens sur le même coté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures temporaires et partielles de l’échangeur La Réole (n°4) et de la bifurcation A62/A65 étaient nécessaires lorsque les travaux se déroulaient à leur hauteur.