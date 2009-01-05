Entretien de la chaussée sur l’A11 entre les sorties Illiers-Combray (n°3.1) et La Ferté-Bernard (n°5)

Le chantier s'est déroulé du lundi 1er septembre au vendredi 28 novembre 2025, de jour et de nuit, avec la mise en place d’un basculement de la circulation sur l’autoroute A11.

Du lundi 29 septembre à 10h au jeudi 2 octobre à 22h :

> Fermeture de l’aire de services Les Manoirs du Perche

Du lundi 20 au mercredi 22 octobre et du lundi 27 au mercredi 29 octobre de 20h à 6h le lendemain :

> Fermeture de l’échangeur de Brou (n°4) dans le sens Paris > Le Mans

Les usagers en provenance de Paris souhaitant sortir à Brou (n°4) sont sortis à La Ferté-Bernard (n°5) et emprunter l’itinéraire de déviation

Les usagers souhaitant rejoindre l’autoroute A11 en direction du Mans depuis la sortie de Brou (n°4) ont emprunté l’itinéraire de déviation pour rejoindre l’autoroute A11 depuis la sortie La Ferté-Bernard

> Dans le sens Le Mans > Paris

L’entrée en direction de Paris et la sortie depuis Le Mans de l’échangeur de Brou (n°4) sont restées ouvertes.