Échangeur multimodal de Rochepinard : une nouvelle porte d’entrée métropolitaine

Présentation du projet

Où en est le projet ?

Le projet est actuellement en phase d'études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, qualité de l'air, acoustique, réseaux existants. À ce stade, le projet n'est pas figé. La concertation publique permet de l'enrichir avant sa finalisation.

Que prévoit le projet ?

Le projet prévoit la création d'un échangeur complet et sans péage sur l'A10, sur les communes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps : 4 bretelles d'entrée et de sortie, des raccordements au réseau local par giratoires, une connexion avec un pôle d'échanges multimodal et un accès facilité aux futurs cars express sur autoroute. Ce n'est pas un simple accès routier : conçu comme un échangeur multimodal, il permettra de passer facilement de la voiture au bus urbain, au train, au vélo ou au covoiturage.

Où sera situé le futur échangeur sur l'A10 ?

Le projet se situe sur l'A10, au nord du Cher, entre les quartiers résidentiels de Rochepinard, Beaujardin et Bouzignac à l'ouest, et un pôle économique et commercial majeur à l'est (Les Atlantes, IKEA, Parc des Expositions, complexe sportif de la Vallée du Cher, Marché de Gros).