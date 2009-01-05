Échangeur multimodal de Joué-lès-Tours (A85) : une nouvelle connexion entre l’A85 et le sud de la métropole

Où en est le projet ?

Le projet est actuellement en phase d'études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, qualité de l'air, acoustique, réseaux existants. À ce stade, le projet n'est pas figé. La concertation publique permet de l'enrichir avant sa finalisation.

Que prévoit le projet ?

Le projet prévoit la création d'un échangeur complet et sans péage sur l'A85, sur la commune de Joué-lès-Tours : 4 bretelles d'entrée et de sortie, des raccordements au réseau local par giratoires, une connexion avec un pôle d'échanges multimodal et un accès facilité aux futurs cars express sur autoroute.

Conçu comme un échangeur multimodal, associé à un parking aménagé en pôle d'échanges, il permettra de connecter plus facilement voiture, covoiturage, transports collectifs, cars express sur autoroute et mobilités douces.

Où sera situé le futur échangeur ?

Le projet se situe sur l'A85, à proximité de la zone d'activités de la Liodière, à l'interface entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre.