Échangeur multimodal de Joué-lès-Tours (A85) : une nouvelle connexion entre l’A85 et le sud de la métropole
Le projet d'échangeur multimodal de Joué-lès-Tours créera un nouvel accès à l'A85 afin de mieux connecter le sud de la métropole de Tours, la zone d'activités de la Liodière et les territoires voisins. Pensé comme un véritable pôle d'échanges, il facilitera les correspondances entre voiture, transports collectifs, covoiturage, mobilités cyclables et futurs cars express sur autoroute.
Pourquoi créer un échangeur sur l'A85 à Joué-lès-Tours ?
Situé à proximité de la zone d'activités de la Liodière, à l'interface entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre, le secteur constitue un point stratégique pour les mobilités du sud métropolitain. Il manque aujourd'hui une connexion directe entre l'A85 et ce secteur, ce qui concentre les flux sur le réseau routier local.
Commandé par l'État, porté par VINCI Autoroutes et financé à 100 % par Tours Métropole Val de Loire, le projet créera une nouvelle connexion entre l'A85 et le sud de la métropole. Pensé comme un pôle d'échanges multimodal, il facilitera les correspondances entre voiture, transports collectifs, covoiturage, mobilités cyclables et futurs cars express sur autoroute.
4 bretelles
d'entrée et de sortie
dans les deux sens de circulation
100%
financé
Tours Métropole Val de Loire
2031
mise en service
envisagée
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d'études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, qualité de l'air, acoustique, réseaux existants. À ce stade, le projet n'est pas figé. La concertation publique permet de l'enrichir avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d'un échangeur complet et sans péage sur l'A85, sur la commune de Joué-lès-Tours : 4 bretelles d'entrée et de sortie, des raccordements au réseau local par giratoires, une connexion avec un pôle d'échanges multimodal et un accès facilité aux futurs cars express sur autoroute.
Conçu comme un échangeur multimodal, associé à un parking aménagé en pôle d'échanges, il permettra de connecter plus facilement voiture, covoiturage, transports collectifs, cars express sur autoroute et mobilités douces.
Où sera situé le futur échangeur ?
Le projet se situe sur l'A85, à proximité de la zone d'activités de la Liodière, à l'interface entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre.
Quels bénéfices concrets ?
Le futur échangeur améliorera les connexions entre l'A85, la Liodière, les communes voisines et la Touraine Vallée de l'Indre, et facilitera l'accès des habitants aux emplois, aux services et aux équipements du sud métropolitain.
Un accès direct à la zone d'activités de la Liodière depuis l'A85 réduira le trafic poids lourds sur les voiries locales de Joué-lès-Tours.
Associé à un pôle d'échanges multimodal, le projet facilitera les correspondances entre voiture, transports collectifs, cars express, covoiturage et mobilités actives.
Le projet accompagnera le développement de la zone d'activités de la Liodière et renforcera l'attractivité économique du sud métropolitain.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Limitation des emprises foncières, avec une attention portée à la préservation des espaces viticoles et des propriétés riveraines
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées.
- Qualité de l'air : analyses en cours, résultats présentés dans le cadre des procédures réglementaires
- Biodiversité : inventaires écologiques réalisés pour adapter le projet
- Eau : relevés hydrauliques pour préserver les écoulements naturels et la qualité des eaux
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet d'échangeur multimodal de Joué-lès-Tours.