Bifurcation A8/A51
Travaux de modernisation des ouvrages
VINCI Autoroutes poursuit sa politique de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier. Deux ponts situés sur la bifurcation A8/A51 à Aix-en-Provence font aujourd’hui l’objet d’une rénovation ciblée.
Sommaire
Le projet
Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien de son patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes engage une opération de modernisation sur deux ouvrages d’art stratégiques situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône (13).
Cette bifurcation constitue un nœud autoroutier majeur pour les échanges entre les axes :
A51 Nord ↔ A8 Est (liaison Gap → Nice),
A8 Est ↔ A51 Sud (liaison Nice → Marseille).
La zone d'intervention
Les travaux se dérouleront au cœur même de l’échangeur A8/A51, exclusivement sur deux ponts autoroutiers :
- OA7, qui supporte la liaison entre l’A51 Nord et l’A8 Est (en direction de Nice),
- OA8bis, qui supporte la liaison entre l’A8 Est et l’A51 Sud (en direction de Marseille).
Les interventions auront lieu :
- Sur les tabliers (partie supérieure des ponts) pour le remplacement des équipements de sécurité et des appareils d’appui,
- Sous les tabliers, sur les zones basses des structures, pour des renforcements localisés,
- Sur les culées, avec la création de quatre plateformes d’accès (deux par ouvrage),
- Le long des perrés, avec des travaux de terrassement, bétonnage et sécurisation.
Chaque phase comprendra des interventions ponctuelles, ciblées et coordonnées sur les deux ponts simultanément, afin de concentrer les opérations et réduire la gêne pour les usagers.
Les travaux
Le chantier de rénovation des ouvrages OA7 et A8bis de la bifurcation A8/A51 est programmé pour une durée de 12 mois, d'avril 2025 à avril 2026 et sera déroulera exclusivement de nuit, afin de limiter l'impact sur la circulation.
Une modernisation en 3 phases sur un an
Les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, afin de limiter l’impact sur la circulation. Le chantier est organisé en trois phases distinctes, réparties sur une année :
- Phase 1 : mi-avril à fin juillet 2025
- Phase 2 : septembre à fin novembre 2025
- Phase 3 : décembre 2025 à avril 2026
La nature des travaux réalisés
1 I Interventions sur les culées : création de plateforme de visite
Sur chacune des 4 culées (2 par ouvrage), des plateformes de visite seront créées pour faciliter les futures opérations de maintenance.
Les travaux incluent notamment :
- Le terrassement du perré (talus d’accès),
- La projection de béton sur les parois verticales,
- L’installation d’un escalier d’accès et de garde-corps de sécurité.
Ces aménagements permettent un accès sécurisé et durable pour les inspections et opérations de contrôle.
2 I Le vérinage et remplacement des appareils d'appui
Les tabliers des deux ponts seront temporairement surélevés grâce à des vérins plats hydrauliques, afin de :
- Libérer les anciens appareils d’appui,
- Installer de nouveaux équipements assurant une meilleure répartition des charges.
Cette opération nécessite l’injection de ciment liquide, le soulèvement progressif de la structure, puis son repositionnement une fois les nouveaux appuis installés pour assurer une meilleure stabilité.
3 I Le renforcement sous les tabliers à l’aide de fibres de carbone
Des bandes de fibre de carbone seront posées sous les tabliers, pour renforcer leur solidité.
Pour cela, six plateformes de travail seront installées, notamment sur les piles et au centre des ouvrages, avec l’aide de nacelles depuis l’A51.
Ce renforcement discret contribue à prévenir l’apparition de fissures et à prolonger la durée de vie des ponts, sans intervention sur les fondations.
4 I Le remplacement des dispositifs de sécurité
Les dispositifs de retenue (barrières de sécurité) seront remplacés par des modèles plus récents, plus performants et plus hauts, pour améliorer la sécurité des usagers.
Les conditions de circulation
Afin de maintenir la fluidité du trafic sur ce nœud autoroutier majeur, les travaux seront effectués exclusivement de nuit, entre 21h00 et 5h00, du lundi soir au vendredi matin afin de maintenir la circulation en journée dans des conditions fluides et sûres et limiter la gêne pour les usagers.
Une circulation maintenue pendant toute la durée des travaux
Afin de permettre le bon déroulement des travaux tout en limitant au maximum la gêne aux usagers, des aménagements temporaires de circulation seront mis en place. Le trafic sera ainsi maintenu dans les deux sens, avec des dispositions spécifiques destinées à garantir la sécurité de tous et la continuité des déplacements :
- Deux voies de circulation maintenues par sens de jour comme de nuit, sans rétrécissement de chaussée.
- Neutralisation des bandes d’arrêt d’urgence, utilisées pour sécuriser les zones de chantier.
- Mise en place de séparateurs modulaires de part et d’autre des ponts, visibles de jour comme de nuit, pour sécuriser les zones de chantier.
Aucune intervention ne sera programmée les week-ends, les jours fériés ou hors périodes définies.
Des itinéraires de déviation mis en place
Des fermetures nocturnes ponctuelles, avec des itinéraires alternatifs balisés
Afin de garantir la sécurité des intervenants et des usagers, certaines phases du chantier nécessiteront des fermetures nocturnes ciblées :
- D’une ou plusieurs bretelles du nœud A8/A51,
- Et, ponctuellement, d’un sens de circulation de l’A51.
En fonction de l’avancement du chantier, certaines nuits pourront nécessiter la fermeture simultanée de plusieurs branches de la bifurcation (Nice–Marseille, Nice–Gap, Gap–Nice, Gap–Lyon), ainsi que d’un sens de circulation de l’A51. Toutefois, l’A51 ne fera jamais l’objet d’une fermeture complète dans les deux sens au niveau du nœud autoroutier A8/A51 : la circulation sera toujours maintenue dans au moins un sens.
Lors de ces coupures, des itinéraires de déviation seront mis en place et clairement signalés sur le réseau, en amont des zones concernées.
Le nœud A8/A51 restera toujours en exploitation malgré les coupures nocturnes ponctuelles.
Les usagers seront informés en temps réel via :
- La signalisation temporaire et les panneaux lumineux dynamiques,
- Le site Internet VINCI Autoroutes,
- Radio VINCI Autoroutes (107.7 FM).
Informations sur les prochaines opérations pouvant impacter vos trajets
Du 1er septembre au 18 décembre 2025, une nouvelle phase de travaux nocturnes au niveau des deux ouvrages nécessite la fermeture ponctuelles des bretelles d’accès de l’autoroute A51 :
- La bretelle d’accès à l’autoroute A51 en direction de Marseille et en provenance de Nice, sera fermée les nuits du 1 septembre au 19 décembre 2025 de 21h00 à 5h00.
- La bretelle d’accès à l’autoroute A51 en direction de Gap et en provenance de Nice, sera fermée les nuits du 3 octobre au 19 décembre 2025 de 21h00 à 5h00.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place.
1 I Itinéraire de déviation sens NICE - GAP
Les véhicules circulant sur l’autoroute A8, dans le sens Nice vers Gap qui ne pourront pas prendre la bretelle du nœud A8/A51 en direction de Gap emprunteront la sortie N°30 Aix Pont de l’Arc puis prendront l’avenue Jean Giono, l’avenue Henri Mouret, l’avenue de l’Europe, l’avenue Marcel Pagnol et la D64 afin de reprendre l’A51 au niveau du diffuseur n°7 Aix Jas de Bouffan dans le sens Nice-Gap.
2 I Itinéraire de déviation sens NICE - MARSEILLE
Les véhicules circulant sur l’autoroute A8, dans le sens Nice vers Marseille qui ne pourront pas prendre la bretelle du nœud A8/A51 en direction de Marseille emprunteront la sortie N°30 Aix Pont de l’Arc puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.