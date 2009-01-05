Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien de son patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes engage une opération de modernisation sur deux ouvrages d’art stratégiques situés au niveau de la bifurcation A8/A51, sur la commune d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône (13).

Cette bifurcation constitue un nœud autoroutier majeur pour les échanges entre les axes :

A51 Nord ↔ A8 Est (liaison Gap → Nice),

A8 Est ↔ A51 Sud (liaison Nice → Marseille).