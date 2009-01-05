Situé dans le département des Alpes-Maritimes, sur l’autoroute A8, l’échangeur d’Antibes Est (n°44) a déjà fait l’objet d’un réaménagement en 2016 pour améliorer le fonctionnement du giratoire des 3 Moulins et renforcer la desserte des transports en commun dans cette zone économique.

Ce réaménagement a impliqué la création d’un accès direct vers la technopole Sophia Antipolis, l’ajout d’une voie dédiée au Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), ainsi que la liaison de l’autoroute A8 avec le giratoire des 3 Moulins. La maîtrise d’ouvrage était assurée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

Pour compléter ces aménagements, VINCI Autoroutes procèdera à l’élargissement du tronçon commun, composé de 2 voies qui permettent d’accéder au giratoire de Provence (bretelle centre) et au giratoire Azur Arena (bretelle ouest).