Antibes-Est
Travaux d'élargissement de l'échangeur
Dans la continuité des aménagements réalisés en 2016, le chantier de l’échangeur d’Antibes-Est (n°44) sur l’autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence contribuera à améliorer durablement la sécurité dans ce secteur très fréquenté.
Sommaire
Le projet
Situé dans le département des Alpes-Maritimes, sur l’autoroute A8, l’échangeur d’Antibes Est (n°44) a déjà fait l’objet d’un réaménagement en 2016 pour améliorer le fonctionnement du giratoire des 3 Moulins et renforcer la desserte des transports en commun dans cette zone économique.
Ce réaménagement a impliqué la création d’un accès direct vers la technopole Sophia Antipolis, l’ajout d’une voie dédiée au Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), ainsi que la liaison de l’autoroute A8 avec le giratoire des 3 Moulins. La maîtrise d’ouvrage était assurée par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.
Pour compléter ces aménagements, VINCI Autoroutes procèdera à l’élargissement du tronçon commun, composé de 2 voies qui permettent d’accéder au giratoire de Provence (bretelle centre) et au giratoire Azur Arena (bretelle ouest).
Zone d'intervention
La zone d’intervention s’étend depuis le péage d’Antibes Est jusqu’au giratoire Azur Arena et il comprend les voiries suivantes : la bretelle de sortie vers Sophia Antipolis (bretelle Est), la bretelle de sortie vers Antibes via la RD535 (bretelle Centre) et la bretelle de sortie vers le giratoire Azur Arena (bretelle Ouest).
Les travaux
Programmés pour une durée de 14 mois, à compter de début novembre 2024, les travaux comprennent l’élargissement du tronçon commun, incluant deux ouvrages d’art (sur la voie de bus et la RD 535) ; la réfection de chaussées ; le renouvellement de la signalisation directionnelle et d’équipements et la création de deux bassins de protection de la ressource en eau, dont un enterré.
Les grandes étapes du chantier
Phase 1
Installation du chantier
Mise en place de la signalisation
Marquages temporaires des travaux
Phase 2
- Travaux de terrassement, création de murs de soutènement
- Création des deux bassins : l’un à l’intérieur de la bretelle Centre, l’autre le long de l’autoroute entre les deux ouvrages d’art
Phase 3
Mise en œuvre des enrobés sur la RD 535 et sur la voie de bus
Renforcement des ouvrages d’art avec l’installation de poutres
Travaux sur le tronçon commun
Phase 4
Travaux essentiellement localisés au niveau de la bretelle Est
Phase 5
- Pose du portique et de potences
- Mise en œuvre des enrobés définitifs
- Travaux de finition
- Mise en place de la signalétique
Le calendrier prévisionnel des travaux
Dates indicatives et susceptibles d’être modifiées – Mise à jour octobre 2024
Un chantier mobile
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour limiter la gêne au trafic : les opérations qui nécessitent des fermetures de l’autoroute A8 (bretelles Est, Ouest ou Centre, tronçon commun) pour assurer la sécurité des usagers et des compagnons sont réalisées de nuit. En journée, les automobilistes peuvent être amenés à circuler sur des voies de largeurs réduites, notamment sur la RD 535 ou le tronçon de la bretelle en travaux. Par ailleurs, la circulation sur la voie de bus pourra se faire sous alternat. L’échangeur d’Antibes-Est (n°44) sera exceptionnellement fermé de nuit lors d’opérations ponctuelles notamment pour la mise en œuvre des enrobés et l’installation de la signalisation définitive.
Les chiffres-clés
4 M€
investis
-
2 bretelles
aménagées
-
2 passages inférieurs
élargis
-
2 bassins
de protection de la ressource en eau
-
6 mois
de travaux de jour
-
8 mois
de travaux de nuit
-
♻️Les enjeux environnementaux
VINCI Autoroutes a préalablement réalisé des états initiaux de l’environnement du projet. L’objectif est d’appréhender l’ensemble des caractéristiques de la zone de travaux - biodiversité, qualité de l’air, ressource en eau - afin de réduire au maximum l’impact du chantier sur la biodiversité.
Des actions concrètes pour préserver la flore locale
Une espèce protégée a été identifiée dans les emprises du chantier : l’Alpiste aquatique. Les vingt-deux pieds et ses graines ont été ainsi transplantés pour assurer leur conservation. De même, les six palmiers plantés le long de l’autoroute concernés par les emprises des travaux ont été déplacés : trois d’entre eux ont été transplantés après le divergent de la bretelle Centre tandis que les trois autres ont été replantés quelques mètres plus bas. Sur une vingtaine d’oliviers présents dans la zone, quinze d’entre eux ont été conservés vers une zone d’accueil temporaire. Une fois les travaux terminés, ceux-ci seront replacés à leur emplacement d’origine.
Un suivi renforcé pendant et après le chantier
Un écologue est intervenu avant le début des travaux pour sensibiliser les entreprises à la préservation de l’Alpiste aquatique. Celui-ci assurera également un suivi durant les travaux pour veiller à la bonne mise en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité. Après les travaux, un suivi pendant cinq ans sera effectué pour évaluer l’efficacité de la transplantation de l’Alpiste aquatique et de la gestion des zones vertes.