A89 (2025) - Sécurisation de murs

Les opérations ont débuté la semaine du 8 septembre 2025 et dureront jusqu’à début décembre. Elle se dérouleront en plusieurs phases.

Afin de limiter au maximum la gêne, la circulation sur autoroute sera maintenue pendant toute la durée du chantier. Néanmoins, afin de sécuriser la zone de chantier, la voie de droite en direction de Clermont-Ferrand sera neutralisée jusqu’à la fin des opérations. Par ailleurs, un basculement de circulation sera mis en place temporairement, lors des travaux aériens. Les usagers seront ainsi amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.