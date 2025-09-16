A89 (2025) - Sécurisation de murs
Travaux d’entretien et de sécurisation
Dans le cadre de son programme de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien et de sécurisation de deux murs présents sur l’autoroute A89. Ces travaux consistent en la mise en place d’un écran pare-pierres ainsi que d’un filet.
Sommaire
PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION
Les opérations ont débuté la semaine du 8 septembre 2025 et dureront jusqu’à début décembre. Elle se dérouleront en plusieurs phases.
Afin de limiter au maximum la gêne, la circulation sur autoroute sera maintenue pendant toute la durée du chantier. Néanmoins, afin de sécuriser la zone de chantier, la voie de droite en direction de Clermont-Ferrand sera neutralisée jusqu’à la fin des opérations. Par ailleurs, un basculement de circulation sera mis en place temporairement, lors des travaux aériens. Les usagers seront ainsi amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes