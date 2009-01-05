A8 - Travaux d'élargissement échangeur Antibes Est

Un chantier mobile

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour limiter la gêne au trafic : les opérations qui nécessitent des fermetures de l’autoroute A8 (bretelles Est, Ouest ou Centre, tronçon commun) pour assurer la sécurité des usagers et des compagnons sont réalisées de nuit. En journée, les automobilistes peuvent être amenés à circuler sur des voies de largeurs réduites, notamment sur la RD 535 ou le tronçon de la bretelle en travaux. Par ailleurs, la circulation sur la voie de bus pourra se faire sous alternat.

L’échangeur d’Antibes Est (n°44) sera exceptionnellement fermé de nuit lors d’opérations ponctuelles notamment pour la mise en œuvre des enrobés et l’installation de la signalisation définitive.