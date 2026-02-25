A7 | Secteur Vallée du Rhône Rénovation des chaussées

L’autoroute A7, ou « autoroute du Soleil », relie Lyon à Marseille, sur 312 km. Cet axe structurant à l’échelle nationale et internationale, accueille d’importants trafics de transit quotidiens et estivaux. Depuis 2017, VINCI Autoroutes déploie un programme de travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de la Vallée du Rhône. Les objectifs de ces travaux sont de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des conducteurs.

Les opérations se déroulent en plusieurs phases de travaux depuis l’automne 2017 et jusqu’en 2026.