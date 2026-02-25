A7 | Secteur Vallée du Rhône Rénovation des chaussées
L’autoroute A7, ou « autoroute du Soleil », relie Lyon à Marseille, sur 312 km. Cet axe structurant à l’échelle nationale et internationale, accueille d’importants trafics de transit quotidiens et estivaux. Depuis 2017, VINCI Autoroutes déploie un programme de travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de la Vallée du Rhône. Les objectifs de ces travaux sont de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des conducteurs.
Les opérations se déroulent en plusieurs phases de travaux depuis l’automne 2017 et jusqu’en 2026.
Sommaire
RETOUR SUR L’AUTOMNE 2024 entre La Galaure et Tain-L'Hermitage
À l’automne 2024, VINCI Autoroutes a rénové les chaussées de l’A7 entre La Galaure et Tain-l’Hermitage. Cette neuvième saison de travaux s’est déroulée du lundi 16 septembre au vendredi 8 novembre 2024. Le chantier a concerné 18 km (9 km par sens) : 67 000 tonnes d’enrobés ont été mises en œuvre, mobilisant jusqu’à 155 personnes durant la nuit, pour un montant de plus de 10 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes.
3
communes concernées
-
75 000
véhicules en moyenne
par jour
Jusqu'à 180 000
véhicules en trafic
de pointe estival
2
mois de travaux
-
67 000
tonnes
d'enrobés
18 km
de chaussées rénovées
(9 km par sens)
155
personnes mobilisées
durant la nuit
Plus de 10
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2023-2024 entre Lançon-de-Provence et Rognac
À l’automne 2023 puis au printemps 2024, les équipes ont rénové les chaussées de l’A7 entre Lançon-de-Provence et Rognac. Cette phase s’est déroulée en deux saisons : du lundi 18 septembre au vendredi 1er décembre 2023 au matin, puis du lundi 26 février au vendredi 10 mai 2024. Au total, les travaux ont porté sur 28 km de chaussées (16 km par sens), avec 80 000 tonnes d’enrobés mises en œuvre, pour un investissement de 15,5 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes.
5
communes concernées
-
5 mois de travaux
en 2022
et 2 mois de travaux en 2024
42 000
véhicules en moyenne
chaque jour dont 10% de poids lourds
80 000
tonnes
d'enrobés
28 km
de chaussées rénovées
(16 km par sens)
140
personnes mobilisées
en moyenne par nuit
15,5 millions d'euros
financés
par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2023-2024
À l’automne 2023 et au printemps 2024, les équipes ont réalisé la phase du programme de rénovation des chaussées entre Auberives-sur-Varèze et Saint-Rambert-d’Albon. Ces travaux ont concerné 32 km (16 km par sens) et se sont déroulés du 2 octobre au 8 décembre 2023 pour la première saison, et du 26 février au 26 avril 2024 pour la seconde.
4
mois de travaux
en tout
32 km
de chaussées rénovées
(16 km par sens)
100 000
tonnes
d'enrobés
150
personnes mobilisées
durant la nuit
Plus de 14
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2022
En 2022, les équipes ont réalisé la phase du programme de rénovation des chaussées entre Vienne et Auberives-sur-Varèze. Ces travaux ont concerné 20 km (10 km par sens) et se sont déroulés du 5 septembre au 16 décembre 2022.
2
mois de travaux
-
20 km
de chaussées rénovées
-
73 000
tonnes
d'enrobés
100
personnes mobilisées
24h/24
9
millions d'euros
investis par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2021-2022
En 2021 et 2022, les équipes ont rénové les chaussées entre les échangeurs d’Avignon – Le Pontet (n°23) et Avignon – Châteaurenard (n°24) sur deux saisons de travaux (automne 2021 / printemps 2022). Ces travaux ont concerné 24 km de chaussées (12 km par sens).
La préservation de l’environnement tient une place prépondérante dans l’organisation des chantiers de rénovation de chaussées.
5
mois de travaux
sur 2 périodes
24 km
de chaussées rénovées
(12 km par sens)
88 000
tonnes d'enrobés
-
130
personnes mobilisées
par nuit
12
millions d'euros
investis par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2020
En 2020, les équipes ont rénové les chaussées entre Tain-l’Hermitage et Valence Nord, et, plus au sud entre Pierrelatte et Mondragon. Ces travaux ont concerné 46 km et se sont déroulés du 31 août au 17 décembre 2020.
A7 Des chaussées neuves entre Pierrelatte et Mondragon (phase 1)
3
mois de travaux
-
46 km
de chaussées rénovées
-
240 000
tonnes d'enrobés
et 2 centrales mobiles
200
personnes mobilisées
24h/24
22,5
millions d'euros
investis par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2018/2019
En 2018, VINCI Autoroutes a poursuivi son vaste programme de rénovation des chaussées entre Montélimar Sud (n°18) et Pierrelatte (n°19). Ce chantier a représenté un investissement de 15 millions d’euros.
7
mois de travaux
réalisés en 5 mois
38 km
de chaussées rénovées
-
190 000
tonnes d'enrobés
et 2 centrales mobiles
120
personnes mobilisées
24h/24
15
millions d'euros
investis par VINCI Autoroutes
RETOUR SUR LA SAISON 2017/2018
En 2017, VINCI Autoroutes a engagé un programme de travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de Montélimar, sur 24 km dans chaque sens de circulation entre Montélimar Nord (n˚17) et Montélimar Sud (n°18), chantier qui a représenté un investissement de 15,6 millions d’euros.
7
mois de travaux
-
48 km
de chaussées rénovées
(24 km par sens)
220 000
tonnes d'enrobés
et 2 centrales mobiles
120
personnes mobilisées
24h/24
15,6
millions d'euros
investis par VINCI Autoroutes