A7 | Secteur Vallée du Rhône Rénovation des chaussées

L’autoroute A7, ou « autoroute du Soleil », relie Lyon à Marseille, sur 312 km. Cet axe structurant à l’échelle nationale et internationale, accueille d’importants trafics de transit quotidiens et estivaux. Depuis 2017, VINCI Autoroutes déploie un programme de travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de la Vallée du Rhône. Les objectifs de ces travaux sont de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort des conducteurs.
Les opérations se déroulent en plusieurs phases de travaux depuis l’automne 2017 et jusqu’en 2026.

RETOUR SUR L’AUTOMNE 2024 entre La Galaure et Tain-L'Hermitage

À l’automne 2024, VINCI Autoroutes a rénové les chaussées de l’A7 entre La Galaure et Tain-l’Hermitage. Cette neuvième saison de travaux s’est déroulée du lundi 16 septembre au vendredi 8 novembre 2024. Le chantier a concerné 18 km (9 km par sens) : 67 000 tonnes d’enrobés ont été mises en œuvre, mobilisant jusqu’à 155 personnes durant la nuit, pour un montant de plus de 10 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes.

3

communes concernées

-

75 000

véhicules en moyenne

par jour

Jusqu'à 180 000

véhicules en trafic

de pointe estival

2

mois de travaux

-

67 000

tonnes

d'enrobés

18 km

de chaussées rénovées

(9 km par sens)

155

personnes mobilisées

durant la nuit

Plus de 10

millions d'euros

financés par VINCI Autoroutes

Les documents du chantier

12092024 CP VINCI Autoroutes A7 Rénovation des chaussées entre La Galaure et Tain_Démarrage des travaux

Télécharger 12092024 CP VINCI Autoroutes A7 Rénovation des chaussées entre La Galaure et Tain_Démarrage des travaux

Fiche Présentation chantier La Galaure Tain-L'Hermitage

Télécharger Fiche Présentation chantier La Galaure Tain-L'Hermitage

RETOUR SUR LA SAISON 2023-2024 entre Lançon-de-Provence et Rognac

À l’automne 2023 puis au printemps 2024, les équipes ont rénové les chaussées de l’A7 entre Lançon-de-Provence et Rognac. Cette phase s’est déroulée en deux saisons : du lundi 18 septembre au vendredi 1er décembre 2023 au matin, puis du lundi 26 février au vendredi 10 mai 2024. Au total, les travaux ont porté sur 28 km de chaussées (16 km par sens), avec 80 000 tonnes d’enrobés mises en œuvre, pour un investissement de 15,5 millions d’euros financés par VINCI Autoroutes.

5

communes concernées

-

5 mois de travaux

en 2022

et 2 mois de travaux en 2024

42 000

véhicules en moyenne

chaque jour dont 10% de poids lourds

80 000

tonnes

d'enrobés

28 km

de chaussées rénovées

(16 km par sens)

140

personnes mobilisées

en moyenne par nuit

15,5 millions d'euros

financés

par VINCI Autoroutes

1
2

Les documents du chantier

ASF VINCI Travaux A7 Lançon Rognac-fiche présentation

Télécharger ASF VINCI Travaux A7 Lançon Rognac-fiche présentation

CP VINCI Autoroutes A7 Le chantier de rénovation des chaussées démarre entre Lançon et Rognac

Télécharger CP VINCI Autoroutes A7 Le chantier de rénovation des chaussées démarre entre Lançon et Rognac

13062024 CP A7 Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Lançon et Rognac

Télécharger 13062024 CP A7 Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Lançon et Rognac

RETOUR SUR LA SAISON 2023-2024

À l’automne 2023 et au printemps 2024, les équipes ont réalisé la phase du programme de rénovation des chaussées entre Auberives-sur-Varèze et Saint-Rambert-d’Albon. Ces travaux ont concerné 32 km (16 km par sens) et se sont déroulés du 2 octobre au 8 décembre 2023 pour la première saison, et du 26 février au 26 avril 2024 pour la seconde.

4

mois de travaux

en tout

32 km

de chaussées rénovées

(16 km par sens)

100 000

tonnes

d'enrobés

150

personnes mobilisées

durant la nuit

Plus de 14

millions d'euros

financés par VINCI Autoroutes

1
4

Les documents du chantier

Fiche Présentation chantier Auberives St Rambert automne-2023

Télécharger Fiche Présentation chantier Auberives St Rambert automne-2023

A7 CP Auberives_St Rambert_Démarrage des travaux

Télécharger A7 CP Auberives_St Rambert_Démarrage des travaux

CP VINCI Autoroutes Remise du prix de l'insertion entreprise Trabet

Télécharger CP VINCI Autoroutes Remise du prix de l'insertion entreprise Trabet

22052024 A7 Fin des travaux de rénovation de chaussées Auberives_Saint-Rambert-d'Albon

Télécharger 22052024 A7 Fin des travaux de rénovation de chaussées Auberives_Saint-Rambert-d'Albon

RETOUR SUR LA SAISON 2022

En 2022, les équipes ont réalisé la phase du programme de rénovation des chaussées entre Vienne et Auberives-sur-Varèze. Ces travaux ont concerné 20 km (10 km par sens) et se sont déroulés du 5 septembre au 16 décembre 2022.

2

mois de travaux

-

20 km

de chaussées rénovées

-

73 000

tonnes

d'enrobés

100

personnes mobilisées

24h/24

9

millions d'euros

investis par VINCI Autoroutes

Les documents du chantier

Fiche chantier A7 Vienne et Auberives-sur-Varèze

Télécharger Fiche chantier A7 Vienne et Auberives-sur-Varèze

RETOUR SUR LA SAISON 2021-2022

En 2021 et 2022, les équipes ont rénové les chaussées entre les échangeurs d’Avignon – Le Pontet (n°23) et Avignon – Châteaurenard (n°24) sur deux saisons de travaux (automne 2021 / printemps 2022). Ces travaux ont concerné 24 km de chaussées (12 km par sens).

La préservation de l’environnement tient une place prépondérante dans l’organisation des chantiers de rénovation de chaussées.

5

mois de travaux

sur 2 périodes

24 km

de chaussées rénovées

(12 km par sens)

88 000

tonnes d'enrobés

-

130

personnes mobilisées

par nuit

12

millions d'euros

investis par VINCI Autoroutes

Les documents du chantier

A7 Avignon nord sud 2022-Fiche de présentation des travaux

Télécharger A7 Avignon nord sud 2022-Fiche de présentation des travaux

A7 Reprise chantier entre Avignon-Le Pontet et Avignon-Châteaurenard

Télécharger A7 Reprise chantier entre Avignon-Le Pontet et Avignon-Châteaurenard

RETOUR SUR LA SAISON 2020

En 2020, les équipes ont rénové les chaussées entre Tain-l’Hermitage et Valence Nord, et, plus au sud entre Pierrelatte et Mondragon. Ces travaux ont concerné 46 km et se sont déroulés du 31 août au 17 décembre 2020.

A7 Des chaussées neuves entre Pierrelatte et Mondragon (phase 1)

3

mois de travaux

-

46 km

de chaussées rénovées

-

240 000

tonnes d'enrobés

et 2 centrales mobiles

200

personnes mobilisées

24h/24

22,5

millions d'euros

investis par VINCI Autoroutes

RETOUR SUR LA SAISON 2018/2019

En 2018, VINCI Autoroutes a poursuivi son vaste programme de rénovation des chaussées entre Montélimar Sud (n°18) et Pierrelatte (n°19). Ce chantier a représenté un investissement de 15 millions d’euros.

7

mois de travaux

réalisés en 5 mois

38 km

de chaussées rénovées

-

190 000

tonnes d'enrobés

et 2 centrales mobiles

120

personnes mobilisées

24h/24

15

millions d'euros

investis par VINCI Autoroutes

RETOUR SUR LA SAISON 2017/2018

En 2017, VINCI Autoroutes a engagé un programme de travaux de rénovation des chaussées dans le secteur de Montélimar, sur 24 km dans chaque sens de circulation entre Montélimar Nord (n˚17) et Montélimar Sud (n°18), chantier qui a représenté un investissement de 15,6 millions d’euros.

7

mois de travaux

-

48 km

de chaussées rénovées

(24 km par sens)

220 000

tonnes d'enrobés

et 2 centrales mobiles

120

personnes mobilisées

24h/24

15,6

millions d'euros

investis par VINCI Autoroutes