A7 Echangeur Drômardeche
Sommaire
Le projet
Un territoire mieux desservi
La section de l’autoroute A7 située entre Chanas et Tain-l’Hermitage, longue de 32 kilomètres, est le plus long tronçon sans entrée ni sortie sur l’axe autoroutier structurant de la vallée du Rhône. Situé sur l’autoroute A7 (Lyon-Marseille), dans le département de la Drôme (26), le projet, composé de deux demi-échangeurs, s’implantera respectivement sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélemy-de-Vals.
Deux nouveaux demi-échangeurs pour le développement local
Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local.
Les objectifs du projet
Une réponse plurielle aux attentes du territoire
La création des deux demi-échangeurs permettra, à terme, de :
- désenclaver le territoire en facilitant l’accès à l’autoroute ;
- améliorer les déplacements du quotidien et fluidifier les conditions de circulation aux
échangeurs de Chanas et de Tain-l’Hermitage ;
- renforcer l’attractivité économique du territoire en améliorant la desserte des principaux
pôles d’activités dont le Parc Axe 7 ;
- accompagner le développement touristique en améliorant l’accès aux sites et activités
de loisirs.
Des accès simplifiés pour les usagers et les acteurs du territoire
Les futurs échangeurs de Saint-Rambert d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals permettront un accès direct à l’autoroute, réduisant les détours et limitant le trafic de transit dans les centres urbains. Cette nouvelle organisation des flux facilitera la desserte des bassins d’emplois et des principaux pôles d’activité du territoire, tout en améliorant la circulation dans les communes traversées.
Un besoin exprimé de longue date par les élus locaux et les habitants
Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local. Porté par VINCI Autoroutes, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’inscrit dans une dynamique partenariale forte. Issu d’un long processus de concertation engagé depuis 2019, il a été reconnu d’utilité publique par arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 et autorisé au titre du code de l’environnement, le 21 février 2025.
Les grandes étapes du projet
Les cofinanceurs
Le projet d’échangeur de Porte de DrômArdèche bénéficie d’un cofinancement porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement total de 25,8 M€ HT.
Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier validé par l’État par décret du 6 novembre 2018, le programme de l’opération a été approuvé par décision ministérielle en juillet 2021.
Les demi-échangeurs
Le projet des deux demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche intègre plusieurs aménagements complémentaires pour assurer leur insertion et répondre aux besoins du territoire.
Le demi-échangeur Nord
Situé sur la commune de Saint-Rambert-d’Albon, à 6 km de l’échangeur de Chanas, le demi-échangeur Nord permet de sortir de l’A7 en venant du sud et d’entrer sur l’A7 en direction du sud. On parle de demi-échangeur orienté au sud. Il se raccorde en face du Centre commercial Leclerc, au Sud de l’aire de services de Saint-Rambert Ouest.
Le demi-échangeur Sud
Situé sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals, à 12 km au nord de l’échangeur de Tain-l’Hermitage, le demi-échangeur Sud permet de sortir de l’A7 en venant de Lyon et d’entrer sur l’A7 en direction de Lyon. On parle de demi-échangeur orienté au Nord. Il se raccorde sur la RD112 via un carrefour giratoire existant à l’Est de l’A7, qui sera réaménagé et un carrefour giratoire à créer à l’Ouest.
3 communes
concernées
Albon, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Barthélemy-de-Vals
12 590 véhicules par jour
attendus sur les 2 demi-échangeurs à la mise en service
136 places
créées
sur les parkings de covoiturage 70 places au nord et 66 places au sud
30 ha
de mesures compensatoires
25,8 M€
investis par les partenaires du projet
25 mois
de travaux
entre l'automne 2025 et l'automne 2027