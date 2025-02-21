A7 Echangeur Drômardeche

Le projet

Un territoire mieux desservi

La section de l’autoroute A7 située entre Chanas et Tain-l’Hermitage, longue de 32 kilomètres, est le plus long tronçon sans entrée ni sortie sur l’axe autoroutier structurant de la vallée du Rhône. Situé sur l’autoroute A7 (Lyon-Marseille), dans le département de la Drôme (26), le projet, composé de deux demi-échangeurs, s’implantera respectivement sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélemy-de-Vals.

A7 Echangeur Drômardeche - plan de situation

Deux nouveaux demi-échangeurs pour le développement local

Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local.

A7 Echangeur Drômardeche - plan demi-échangeur

Les objectifs du projet

Une réponse plurielle aux attentes du territoire

La création des deux demi-échangeurs permettra, à terme, de :

  • désenclaver le territoire en facilitant l’accès à l’autoroute ;
  • améliorer les déplacements du quotidien et fluidifier les conditions de circulation aux
    échangeurs de Chanas et de Tain-l’Hermitage ;
  • renforcer l’attractivité économique du territoire en améliorant la desserte des principaux
    pôles d’activités dont le Parc Axe 7 ;
  • accompagner le développement touristique en améliorant l’accès aux sites et activités
    de loisirs.

Des accès simplifiés pour les usagers et les acteurs du territoire

Les futurs échangeurs de Saint-Rambert d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals permettront un accès direct à l’autoroute, réduisant les détours et limitant le trafic de transit dans les centres urbains. Cette nouvelle organisation des flux facilitera la desserte des bassins d’emplois et des principaux pôles d’activité du territoire, tout en améliorant la circulation dans les communes traversées.

A7 Echangeur Drômardeche - infographie trafic

Un besoin exprimé de longue date par les élus locaux et les habitants

Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local. Porté par VINCI Autoroutes, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’inscrit dans une dynamique partenariale forte. Issu d’un long processus de concertation engagé depuis 2019, il a été reconnu d’utilité publique par arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 et autorisé au titre du code de l’environnement, le 21 février 2025.

Les grandes étapes du projet

Les grandes étapes du projet PDA

Les cofinanceurs

Le projet d’échangeur de Porte de DrômArdèche bénéficie d’un cofinancement porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement total de 25,8 M€ HT.

Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier validé par l’État par décret du 6 novembre 2018, le programme de l’opération a été approuvé par décision ministérielle en juillet 2021.

A7 Echangeur Drômardeche - camembert financeurs

Les demi-échangeurs

Le projet des deux demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche intègre plusieurs aménagements complémentaires pour assurer leur insertion et répondre aux besoins du territoire.

Le demi-échangeur Nord

Situé sur la commune de Saint-Rambert-d’Albon, à 6 km de l’échangeur de Chanas, le demi-échangeur Nord permet de sortir de l’A7 en venant du sud et d’entrer sur l’A7 en direction du sud. On parle de demi-échangeur orienté au sud. Il se raccorde en face du Centre commercial Leclerc, au Sud de l’aire de services de Saint-Rambert Ouest.

A7 Echangeur Drômardeche - plan échangeur nord.jpg
A7 Echangeur Drômardeche - aménagements
Le demi-échangeur Sud

Situé sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals, à 12 km au nord de l’échangeur de Tain-l’Hermitage, le demi-échangeur Sud permet de sortir de l’A7 en venant de Lyon et d’entrer sur l’A7 en direction de Lyon. On parle de demi-échangeur orienté au Nord. Il se raccorde sur la RD112 via un carrefour giratoire existant à l’Est de l’A7, qui sera réaménagé et un carrefour giratoire à créer à l’Ouest.

A7 Echangeur Drômardeche - plan échangeur sud
A7 Echangeur Drômardeche - aménagements sud
3 communes

concernées

Albon, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Barthélemy-de-Vals

12 590 véhicules par jour

attendus sur les 2 demi-échangeurs à la mise en service

136 places

créées

sur les parkings de covoiturage 70 places au nord et 66 places au sud

30 ha

de mesures compensatoires

25,8 M€

investis par les partenaires du projet

25 mois

de travaux

entre l'automne 2025 et l'automne 2027