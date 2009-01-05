Jean-Philippe MOULET

A7 - Création du demi-échangeur de Vienne Sud

Un projet de territoire en faveur des mobilités du quotidien

Dans le cadre de l’amélioration de la desserte des territoires, VINCI Autoroutes engage d’importants travaux pour la création du demi-échangeur de Vienne Sud, au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris, sur l’A7.

Sommaire

Le projet

Pourquoi cet aménagement ?

Aujourd’hui,

L’agglomération viennoise est traversée du nord au sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7, deux axes majeurs qui supportent un trafic de transit important et qui assurent également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération.

L’actuelle barrière de péage de Reventin-Vaugris, située sur les voies de l’autoroute, n’assure pas d’échanges avec le territoire.

Ainsi, les automobilistes qui résident dans les communes du sud de l’agglomération viennoise et du nord du pays roussillonnais et qui souhaitent rejoindre la métropole lyonnaise, sont contraints de traverser la ville de Vienne pour rejoindre l’autoroute A7 par les échangeurs situés au nord ou d’emprunter la rive droite du Rhône. Cette configuration génère un important trafic de transit à l’origine de congestions, d’insécurité et de nuisances.

Synoptique avant la création du demi-échangeur de Vienne Sud et plan des échangeurs existants sur l'A7 dans le secteur de Vienne Condrieu

Demain,

En complétant le demi-échangeur de Vienne Sud existant,  le nouvel aménagement positionné sur la commune de Reventin-Vaugris offrira un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon et permettra la desserte du territoire du sud de Vienne Condrieu Agglomération et du nord du Pays roussillonnais depuis l’agglomération lyonnaise.

Ce projet a également pour objectif d’améliorer la fluidité sur le réseau secondaire et de renforcer la sécurité routière dans ce secteur.

Plan de situation du demi-échangeur de Vienne Sud à créer au niveau de la barrière de péage de Vienne-Reventin

Les cofinanceurs

La réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud fait l’objet d’un cofinancement par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes (convention de financement signée le 27 septembre 2019 entre les partenaires).

Camembert des contributions financières des cofinanceurs pour la création du demi-échangeur de Vienne Sud

La localisation du projet

Un territoire à la croisée d'axes majeurs

Aux portes de la métropole lyonnaise, le territoire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération bénéficie d’une situation géographique stratégique et les grands axes de communication que sont l’autoroute A7 et la route nationale 7 contribuent à son essor économique et démographique.

L’agglomération viennoise est traversée du nord au sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7, deux axes majeurs qui supportent un trafic de transit important et qui assurent également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération.

Zoom situation futur demi-échangeur de Vienne Sud
Un accès direct au sud de Lyon

Le demi-échangeur permettra aux habitants du sud du territoire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération d’accéder plus facilement aux bassins d’emplois lyonnais et de reporter une partie du trafic de la RN7 vers l’autoroute A7.

Plan Agglomération de Vienne Condrieu et accès aux bassins d'emplois

En quoi consistaient les travaux ?

Un projet qui répond aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui

Ensemble des aménagements projetés sur le chantier de création du demi-échangeur de Vienne Sud
Photo de l'emplacement du futur demi-échangeur Vienne Sud au niveau de la barrière de péage de Vienne Reventin

La création d’un demi-échangeur au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris permet de créer des aménagements nécessaires pour le territoire :

  • la création d’un demi-échangeur au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris avec un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon (entrée sur l’A7 en direction de Lyon et sortie en venant de Lyon) ;
  • la création d’un parking de covoiturage de 100 places ;
  • la création de voies dédiées aux mobilités douces ;
  • la construction d’écrans acoustiques au niveau de l’aménagement ;
  • la création de trois bassins de protection de la ressource en eau ;
  • la création d’aménagements paysagers.

Le projet prévoit la création de voies en faveur de « mobilités douces ».

Plan et zoom des aménagements modes doux projetés lors de la création du demi-échangeur de Vienne Sud

Un planning optimisé

Les travaux principaux ont été effectués en plusieurs phases jusqu’à l’automne 2025, après des travaux préparatoires. Le calendrier a été optimisé pour réduire la gêne aux usagers de la RN7, de la RD131 et de l’A7.

Planning prévisionnel du chantier de création du demi-échangeur de Vienne Sud

Les chiffres clés du projet

Le chantier

Les étapes du chantier

Le chantier du demi-échangeur de Vienne Sud avance à un rythme soutenu, avec des travaux majeurs réalisés depuis septembre 2024 et une mise en service prévue à l’automne 2025. Retour sur les avancées et les prochaines étapes.

Un planning optimisé

Les travaux principaux s’effectueront en plusieurs phases jusqu’à l’automne 2025, après des travaux préparatoires. Le calendrier sera optimisé pour réduire la gêne aux usagers de la RN7, de la RD131 et de l’A7.

Planning chantier Vienne Sud

L'environnement préservé

La préservation des milieux naturels fait partie intégrante des processus de conception, de réalisation et d’exploitation des projets. La création du demi-échangeur de Vienne Sud sur l’A7 fait ainsi l’objet de mesures environnementales afin d’éviter et réduire au maximum les incidences sur les milieux naturels et de compenser les impacts résiduels.

Photos faune environnement

Objectifs VINCI Autoroutes : diviser par 2 les émissions de CO2 d’ici 2030.

Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités, VINCI Autoroutes s’engage et agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses chantiers.

Exemple de mesures concrètes :

  • Optimiser les matériaux pour le terrassement,
  • Sélectionner des fournisseurs d’aciers engagés,
  • Utiliser des substituts au béton classique
  • Limiter la production de déchets, etc.

SUR CETTE OPÉRATION CELA SIGNIFIE :

Evitement des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux, optimisation des emprises aux interfaces avec les milieux arborés et arbustifs, évitement du ruisseau des Crozes, des arbres à cavité, des stations d’espèces remarquables (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Verdier d’Europe, Crapaud commun, Lézard des murailles), des habitats potentiels de reproduction, d’alimentation et de repos de l’écureuil roux, des oiseaux bocagers et forestiers, des reptiles, du hérisson d’Europe et des habitats de chasse des chiroptères…

Réduction des incidences par la mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore, la pose de clôtures anti-batraciens, la gestion des espèces végétales invasives, la création de gîtes temporaires de substitution, le déplacement d’animaux, l’adaptation du calendrier…

Compensation des impacts résiduels par la création de gîtes favorables aux reptiles à proximité du bassin Ouest.

 

Les documents du projet

