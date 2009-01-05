A7 - Création du demi-échangeur de Vienne Sud

Aujourd’hui,

L’agglomération viennoise est traversée du nord au sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7, deux axes majeurs qui supportent un trafic de transit important et qui assurent également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération.

L’actuelle barrière de péage de Reventin-Vaugris, située sur les voies de l’autoroute, n’assure pas d’échanges avec le territoire.

Ainsi, les automobilistes qui résident dans les communes du sud de l’agglomération viennoise et du nord du pays roussillonnais et qui souhaitent rejoindre la métropole lyonnaise, sont contraints de traverser la ville de Vienne pour rejoindre l’autoroute A7 par les échangeurs situés au nord ou d’emprunter la rive droite du Rhône. Cette configuration génère un important trafic de transit à l’origine de congestions, d’insécurité et de nuisances.