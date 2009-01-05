A7 - Création du demi-échangeur de Vienne Sud
Un projet de territoire en faveur des mobilités du quotidien
Dans le cadre de l’amélioration de la desserte des territoires, VINCI Autoroutes engage d’importants travaux pour la création du demi-échangeur de Vienne Sud, au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris, sur l’A7.
Sommaire
Le projet
Pourquoi cet aménagement ?
Aujourd’hui,
L’agglomération viennoise est traversée du nord au sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7, deux axes majeurs qui supportent un trafic de transit important et qui assurent également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération.
L’actuelle barrière de péage de Reventin-Vaugris, située sur les voies de l’autoroute, n’assure pas d’échanges avec le territoire.
Ainsi, les automobilistes qui résident dans les communes du sud de l’agglomération viennoise et du nord du pays roussillonnais et qui souhaitent rejoindre la métropole lyonnaise, sont contraints de traverser la ville de Vienne pour rejoindre l’autoroute A7 par les échangeurs situés au nord ou d’emprunter la rive droite du Rhône. Cette configuration génère un important trafic de transit à l’origine de congestions, d’insécurité et de nuisances.
Demain,
En complétant le demi-échangeur de Vienne Sud existant, le nouvel aménagement positionné sur la commune de Reventin-Vaugris offrira un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon et permettra la desserte du territoire du sud de Vienne Condrieu Agglomération et du nord du Pays roussillonnais depuis l’agglomération lyonnaise.
Ce projet a également pour objectif d’améliorer la fluidité sur le réseau secondaire et de renforcer la sécurité routière dans ce secteur.
Les cofinanceurs
La réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud fait l’objet d’un cofinancement par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes (convention de financement signée le 27 septembre 2019 entre les partenaires).
La localisation du projet
Un territoire à la croisée d'axes majeurs
Aux portes de la métropole lyonnaise, le territoire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération bénéficie d’une situation géographique stratégique et les grands axes de communication que sont l’autoroute A7 et la route nationale 7 contribuent à son essor économique et démographique.
Un accès direct au sud de Lyon
Le demi-échangeur permettra aux habitants du sud du territoire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération d’accéder plus facilement aux bassins d’emplois lyonnais et de reporter une partie du trafic de la RN7 vers l’autoroute A7.
En quoi consistaient les travaux ?
Un projet qui répond aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui
La création d’un demi-échangeur au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris permet de créer des aménagements nécessaires pour le territoire :
- la création d’un demi-échangeur au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris avec un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon (entrée sur l’A7 en direction de Lyon et sortie en venant de Lyon) ;
- la création d’un parking de covoiturage de 100 places ;
- la création de voies dédiées aux mobilités douces ;
- la construction d’écrans acoustiques au niveau de l’aménagement ;
- la création de trois bassins de protection de la ressource en eau ;
- la création d’aménagements paysagers.
Le projet prévoit la création de voies en faveur de « mobilités douces ».
Un planning optimisé
Les travaux principaux ont été effectués en plusieurs phases jusqu’à l’automne 2025, après des travaux préparatoires. Le calendrier a été optimisé pour réduire la gêne aux usagers de la RN7, de la RD131 et de l’A7.
Les chiffres clés du projet
1
territoire concerné
(Vienne Condrieu)
9000
véhicules en moyenne
emprunteront chaque jour le demi-échangeur
100
places créées
sur le parking de covoiturage
+de 100
personnes
mobilisées
1200
m
de piste cyclables
220
m
d'écrans acoustiques
21
millions d'euros
investis
14
mois de travaux
Automne 2024
Automne 2025
Le chantier
Les étapes du chantier
Le chantier du demi-échangeur de Vienne Sud avance à un rythme soutenu, avec des travaux majeurs réalisés depuis septembre 2024 et une mise en service prévue à l’automne 2025. Retour sur les avancées et les prochaines étapes.
L'environnement préservé
La préservation des milieux naturels fait partie intégrante des processus de conception, de réalisation et d’exploitation des projets. La création du demi-échangeur de Vienne Sud sur l’A7 fait ainsi l’objet de mesures environnementales afin d’éviter et réduire au maximum les incidences sur les milieux naturels et de compenser les impacts résiduels.
Objectifs VINCI Autoroutes : diviser par 2 les émissions de CO2 d’ici 2030.
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités, VINCI Autoroutes s’engage et agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses chantiers.
Exemple de mesures concrètes :
- Optimiser les matériaux pour le terrassement,
- Sélectionner des fournisseurs d’aciers engagés,
- Utiliser des substituts au béton classique
- Limiter la production de déchets, etc.
SUR CETTE OPÉRATION CELA SIGNIFIE :
Evitement des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux, optimisation des emprises aux interfaces avec les milieux arborés et arbustifs, évitement du ruisseau des Crozes, des arbres à cavité, des stations d’espèces remarquables (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Verdier d’Europe, Crapaud commun, Lézard des murailles), des habitats potentiels de reproduction, d’alimentation et de repos de l’écureuil roux, des oiseaux bocagers et forestiers, des reptiles, du hérisson d’Europe et des habitats de chasse des chiroptères…
Réduction des incidences par la mise en défens des milieux d’intérêt pour la faune et la flore, la pose de clôtures anti-batraciens, la gestion des espèces végétales invasives, la création de gîtes temporaires de substitution, le déplacement d’animaux, l’adaptation du calendrier…
Compensation des impacts résiduels par la création de gîtes favorables aux reptiles à proximité du bassin Ouest.