Le projet consiste à créer une voie réservée au covoiturage (VR2+), d’environ 14 km sur l’A10 en direction de Bordeaux. Elle concernera la section comprise entre l'échangeur 39b et la rocade bordelaise. Elle sera aménagée sur la voie de gauche, sans élargissement de la chaussée.

Son fonctionnement sera dynamique, c’est-à-dire que la signalisation sera mise en place en fonction de l’état du trafic, notamment à l'heure de pointe du matin. Il permettra aux usagers autorisés : véhicules légers avec au moins 2 personnes, transports en commun, taxis et véhicules de secours et d'intervention, de gagner en moyenne une dizaine de minutes de trajet selon leur lieu de provenance. Le projet vise à inciter au covoiturage et ainsi décarboner les déplacements quotidiens par un meilleur partage de la route.