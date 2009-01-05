A10 - Projet de création d'une voie réservée au covoiturage au nord de Bordeaux
Sur l'A10 au nord de Bordeaux, VINCI Autoroutes étudie la création d'une voie réservée au covoiturage (VR2+) entre la barrière de Virsac et la rocade bordelaise. Cet aménagement vise à favoriser la mobilité partagée et à fiabiliser les temps de parcours lors des déplacements domicile-travail. Le projet fait actuellement l'objet d'études préalables et d’une concertation publique, qui se déroulera entre le 23 novembre et le 20 décembre 2026, afin de recueillir les avis et remarques du public.
LE PROJET
Le projet consiste à créer une voie réservée au covoiturage (VR2+), d’environ 14 km sur l’A10 en direction de Bordeaux. Elle concernera la section comprise entre l'échangeur 39b et la rocade bordelaise. Elle sera aménagée sur la voie de gauche, sans élargissement de la chaussée.
Son fonctionnement sera dynamique, c’est-à-dire que la signalisation sera mise en place en fonction de l’état du trafic, notamment à l'heure de pointe du matin. Il permettra aux usagers autorisés : véhicules légers avec au moins 2 personnes, transports en commun, taxis et véhicules de secours et d'intervention, de gagner en moyenne une dizaine de minutes de trajet selon leur lieu de provenance. Le projet vise à inciter au covoiturage et ainsi décarboner les déplacements quotidiens par un meilleur partage de la route.
Les acteurs
VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet financé dans le cadre du contrat de concession. Ce projet est développé en concertation partenariale avec l’État et ses services ainsi que les acteurs locaux. En tant que propriétaire du domaine public autoroutier, l’État reste le décisionnaire des aménagements.
14 km
de voie réservée
entre l'échangeur 39b et la rocade bordelaise.
13 M€ HT
d'investissement
porté par VINCI Autoroutes et l'Etat dans le cadre du contrat de concession.
Une dizaine de minutes
gagnées
pour les covoitureurs et les transports collectifs.
LES OBJECTIFS
Encourager le covoiturage
La voie réservée permettra aux usagers autorisés de bénéficier d'un gain de temps d'environ 10 minutes selon leur provenance.
Développer la mobilité partagée
Aujourd'hui, 85% des véhicules circulent avec un seul occupant. La mise en place d'une voie réservée au covoiturage constitue ainsi un levier concret pour encourager le partage des trajets et l'usage des transports collectifs et ainsi améliorer les conditions de circulation.
Répondre aux objectifs de décarbonation des transports
Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) visant la neutralité carbone d’ici 2050.
SON FONCTIONNEMENT
Une activation dynamique aux heures de pointes
La voie réservée sera activée notamment à l'heure de pointe du matin, généralement de 6h45 à 9h30. Des panneaux de signalisation dynamique afficheront un losange lumineux indiquant que la voie est réservée aux véhicules autorisés.
En dehors des périodes d'activation, les trois voies resteront accessibles à l'ensemble des usagers selon les règles habituelles. L'activation dynamique du dispositif permet ainsi de s’adapter aux conditions de circulation en temps réel.
Accessible aux véhicules autorisés
Lorsque la voie sera activée, elle sera accessible aux :
- véhicules légers avec au moins 2 personnes
- transports en commun
- taxis
- véhicules de secours et d'intervention
Une vitesse adaptée
Lors de l’activation de la VR2+, pour des raisons de sécurité, la vitesse est abaissée sur les 3 voies. La réglementation actuelle prévoit une vitesse limitée à 50 km/h, mais des expérimentations à 70 km/h sont en cours. Compte tenu de la configuration de l’A10, VINCI Autoroutes propose une vitesse limite autorisée de 70 km/h. Cette hypothèse devra être confirmée par l’Etat à l’issue de la concertation, des études et de l’instruction.
UN PROJET MENÉ EN CONCERTATION
VINCI Autoroutes organise une concertation pour expliquer son projet et recueillir les avis du public. Cette concertation se déroulera du 23 novembre au 20 décembre 2026 et permettra à chacun de s’exprimer sur ce projet.
DONNEZ VOTRE AVIS
Trois rendez-vous sont proposés afin de rencontrer l'équipe projet de VINCI Autoroutes :
- Le samedi 28 novembre, sur le marché de Saint-André-de-Cubzac, entre 10h et 12h
- Le mardi 8 décembre, à la Maison des Services publics du Grand Cubzaguais, à Saint-André-de-Cubzac, entre 10h et 12h
- Le mardi 8 décembre, à la Maison des services au public de la Communauté de communes de l'Estuaire, à Saint-Ciers-sur-Gironde, entre 15h et 17h
Chacun peut proposer une contribution écrite :
- Sur le registre numérique, accessible sur le site internet de la concertation :
www.registre-numerique.fr/concertation-vr2-a10
- En envoyant un e-mail concertation-vr2-a10@mail.registre-numerique.fr ;
- En adressant un courrier avec la mention « Consultation voie réservée A10 » :
VINCI Autoroutes
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest
A10 – échangeur 42
Lieu-dit « Plancat » - RD 242
33440 Ambarès-et-Lagrave