La nuit du lundi 23 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 depuis le noeud A57/A570 jusqu’à l’échangeur de La Valette Centre (n°3).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau du noeud A57/A570 et pourront la récupérer à La Valette Centre (n°3).

La nuit du mardi 24 novembre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A57 depuis l’échangeur de La Valette Centre (n°3) jusqu’au tunnel de Toulon inclut.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l��’échangeur de La Valette Centre (n°3) et pourront récupérer l’A50 après le tunnel via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16).