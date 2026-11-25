Travaux
Semaine du 23 novembre 2026 : Circulation dans le Var et l’agglomération toulonnaise (A8, A57)
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A8, A57, ainsi que dans le tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation dans le tunnel de Toulon, sur l’A50 et l’A57, ainsi que la fermeture de l’autoroute A8 entre Puget-sur-Argens (n°37) et Le Muy (n°36). Sur l’A57. Afin de limiter la gêne occasionnée au trafic, ces interventions seront réalisées de nuit, du lundi 23 au vendredi 27 novembre, de 21h à 6h.
Autoroute A57 et tunnel de Toulon, en direction de Marseille
La nuit du lundi 23 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A57 depuis le noeud A57/A570 jusqu’à l’échangeur de La Valette Centre (n°3).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau du noeud A57/A570 et pourront la récupérer à La Valette Centre (n°3).
La nuit du mardi 24 novembre, de 22h à 6h : fermeture de l’autoroute A57 depuis l’échangeur de La Valette Centre (n°3) jusqu’au tunnel de Toulon inclut.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 au niveau de l��’échangeur de La Valette Centre (n°3) et pourront récupérer l’A50 après le tunnel via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16).
Autoroute A57 et Tunnel de Toulon, en direction de Nice
La nuit du mardi 24 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon jusqu’à l’échangeur de Saint- Jean-du-Var (n°1).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et pourront récupérer l’A57 après le tunnel à Saint-Jean-du-Var (n°1).
La nuit du mercredi 25 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon ainsi que de l’autoroute A57 jusqu’à l’échangeur de La Valette Sud (n°4).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et pourront récupérer l’A57 à La Valette Sud (n°4).
La nuit du jeudi 26 novembre, de 22h à 6h : fermeture du tunnel de Toulon ainsi que de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Centre (n°3) et le noeud A57/A570.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 au niveau de l’échangeur de Toulon Le Port (n°16) et pourront récupérer l’A57 après le tunnel à Toulon Centre (n°17). Puis l’autoroute sera de nouveau fermée avec une sortie obligatoire à La Valette Centre (n°3) jusqu’au noeud A57/A570.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et du Muy (n°36)
4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 novembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Puget-sur-Argens (n°37) et du Muy (n°36). La bretelle d’entrée de l’échangeur de Puget-sur- Argens (n°37) sera également fermée en direction de Nice.
🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs devront quitter l’autoroute A8 via l’échangeur de Puget-sur-Argens (n°37) et pourront la rejoindre via l’échangeur du Muy (n°36). En direction de Nice, les conducteurs pourront rejoindre l’A8 à Fréjus Est (n°38).
Aire de services de Canaver
4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 novembre, de 17h à 5h : fermeture de l’aire de services.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrêter sur l’aire de Provence Verdon, aire de services suivante.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.