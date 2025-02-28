Travaux
Reprise des travaux de rénovation des chaussées de l’A7 dans la Vallée du Rhône entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle saison de travaux de rénovation des chaussées de l’A7 dans la Vallée du Rhône. Cette phase qui concerne le tronçon situé entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure se déroulera du 3 mars au 30 avril 2025.
D’un montant de 11 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 20 km de chaussées (10 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.