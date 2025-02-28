Reprise des travaux de rénovation des chaussées de l’A7 dans la Vallée du Rhône entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure

D’un montant de 11 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 20 km de chaussées (10 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.