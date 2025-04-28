Travaux
Réouverture du pont de la RD68 : un nouvel ouvrage au service des mobilités locales
Après un an de travaux, la RD68 est de nouveau accessible à la circulation depuis le 28 avril 2025. Ce chantier, conduit par VINCI Autoroutes en partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône, marque une étape importante dans l’avancement du projet de modernisation de la bifurcation A7/A54.
Un nouvel ouvrage élargi et adapté pour accompagner les mobilités de demain
Depuis mars 2024, l’ancien pont de la RD68, qui franchissait l’autoroute A7, a été entièrement démoli puis remplacé par un nouvel ouvrage, adapté aux besoins de circulation actuels et futurs. Le nouveau pont, plus long (75 mètres contre 60 mètres précédemment) et plus large (14 mètres contre 10 mètres), permet une circulation plus fluide et plus confortable, grâce à deux voies élargies.
Retour sur une année de chantier en images
Mars 2024 : l’ancien pont est déconstruit
Le 16 mars 2024, les opérations de déconstruction démarrent sous le regard attentif des élus et des partenaires du projet. L’ancien ouvrage est progressivement démantelé par grignotage, jusqu’à laisser place, dès le 17 mars, à une emprise entièrement libérée.
Été 2024 : premières fondations pour le nouvel ouvrage
Les mois d’été voient s’ériger les culées du futur pont, qui accueilleront bientôt sa charpente métallique.
Automne 2024 : Montage et pose de la charpente : une opération de levage hors normes
À l’automne, la charpente de 454 tonnes est montée sur site, puis déplacée jusqu’à sa position définitive dans la nuit du 12 octobre 2024, lors d’une opération de levage impressionnante nécessitant la fermeture temporaire de l’autoroute A7.
Hiver 2024 – 2025 : le pont prend forme
En novembre, les équipes réalisent le coffrage, le ferraillage puis le bétonnage du tablier. La structure achevée, les enrobés sont appliqués et les équipements de sécurité installés, préparant ainsi l�’ouvrage pour sa mise en service.
Printemps 2025 : dernière ligne droite
En avril, les épreuves de chargement sont réalisées avec succès, validant la solidité et la conformité de l’ouvrage avant sa réouverture.
Les chiffres clés de l'opération
- 60 M de longueur et 10 M de largeur : dimension du point démoli
- 75 M de longueur et 14 M de largeur : dimension du nouveau pont
- 13 mois de chantier
- + de 80 personnes mobilisées pendant toute la durée du chantier