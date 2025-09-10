Rénovation des chaussées de l’A7N : Démarrage des travaux entre Ternay et Vienne Nord

D’un montant de 8,5 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.

Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les demi-diffuseurs de Chasse Sud et Vienne Nord, sur A7N, ainsi que sur le noeud de Ternay (A46S/A47/A7N) pour permettre la bonne progression du chantier.

En fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier, la bretelle d’entrée Vienne Nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée les nuits du 8 au 11 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain.

Des itinéraires de déviation seront mis en place.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.