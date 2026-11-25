Durant la nuit du lundi 23 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Sénas (n°26) pour tous les véhicules en direction de Marseille. De même, l’entrée et la sortie au niveau de Salon nord, toujours en direction de Marseille, seront fermées.

Par conséquent, les conducteurs circulant en direction de Marseille devront suivre l’itinéraire S9 jusqu’à l’échangeur de Grans (n°14) afin de rejoindre l’A54 en direction de Marseille puis l’A7 à la bifurcation A7/A54. Pour les conducteurs en direction d’Aix-en-Provence/Nice, il faudra suivre l’itinéraire Bis de Sénas en prenant la D7n en direction d’Aix-en-Provence jusqu’au noeud A51/A8.

Au cours de la nuit du mardi 24 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain : l’A7 sera inaccessible au niveau de la bifurcation A7/A54 en direction de Lyon. De même :

l’entrée et la sortie Salon Nord (n°27) seront fermées en direction de Lyon ;  l’entrée et la sortie Sénas (n°26) seront fermées en direction de Lyon ;

la bretelle de bifurcation reliant l’A54 en provenance d’Arles et en direction de Lyon via A7 le sera également.

Par conséquent :

les conducteurs en direction de Lyon devront emprunter l’A54 pour sortir à l’échangeur de Grans (n°14), suivre l’itinéraire S10 puis la D538 pour reprendre l’A7 à l’échangeur de Cavaillon (n°25) ;

devront emprunter l’A54 pour sortir à l’échangeur de Grans (n°14), suivre l’itinéraire S10 puis la D538 pour reprendre l’A7 à l’échangeur de Cavaillon (n°25) ; les conducteurs de poids lourds en direction de Lyon devront emprunter l’A54 en direction de Nîmes jusqu’à la bifurcation A54/A9 afin de prendre l’A9 en direction d’Orange/Lyon puis l’A7 au niveau du noeud A9/A7 à Orange ;

devront emprunter l’A54 en direction de Nîmes jusqu’à la bifurcation A54/A9 afin de prendre l’A9 en direction d’Orange/Lyon puis l’A7 au niveau du noeud A9/A7 à Orange ; les conducteurs en provenance d’Arles et en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14), suivre l’itinéraire S10 puis la D538 pour reprendre l’A7 à l’échangeur de Cavaillon (n°25).

Durant les nuits du mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2026, de 21h à 6h le lendemain, fermeture complète de l’échangeur de Sénas :

Entrée et sortie fermées pour les véhicules en direction de Lyon :

les conducteurs devront sortir à l’échangeur Salon nord (n°27) et suivent la D538 en direction d’Avignon ;

les conducteurs pourront rejoindre l’A7 depuis l’échangeur de Salon nord (n°27) en suivant la D538 en direction de Salon-de-Provence.

Entrée et sortie fermées pour les véhicules en direction de Marseille :

les conducteurs pourront rejoindre l’A7 depuis l’échangeur de Salon nord (n°27) en suivant la D538 en direction de Salon-de-Provence ;

les conducteurs en provenance de Lyon pourront sortir à l’échangeur Salon nord (n°27) et suivre la D538 en direction d’Avignon.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.