Travaux

Le rail au service d’un chantier durable sur l’A10

Publié le 12 mars 2025

Avec un engagement fort d’action pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre, VINCI Autoroutes intègre le transport ferroviaire pour acheminer les granulats destinés au chantier d’entretien de la chaussée sur l’A10, entre Meung-sur-Loire et Mer. 


 

L’initiative consiste à acheminer par voie ferroviaire les granulats nécessaires à l’entretien de la chaussée sur l’A10, optimisant ainsi la logistique et limitant l’empreinte carbone. Les matériaux sont livrés directement à la gare de Blois par fret ferroviaire. Cette gare est située à proximité immédiate du chantier.

Cette démarche contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l’efficacité opérationnelle du chantier. Cette solution évite le transport des matériaux par la route.

En savoir plus sur le chantier

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