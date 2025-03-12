Le rail au service d’un chantier durable sur l’A10

L’initiative consiste à acheminer par voie ferroviaire les granulats nécessaires à l’entretien de la chaussée sur l’A10, optimisant ainsi la logistique et limitant l’empreinte carbone. Les matériaux sont livrés directement à la gare de Blois par fret ferroviaire. Cette gare est située à proximité immédiate du chantier.

Cette démarche contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant l’efficacité opérationnelle du chantier. Cette solution évite le transport des matériaux par la route.