Travaux
Duplex A86 : fermetures nocturnes entre le mardi 9 décembre et le vendredi 12 décembre 2025
Plusieurs opérations de maintenance vont être engagées par VINCI Autoroutes dans le Duplex A86 au cours de 3 nuits, du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025 au matin. Ces opérations nécessiteront la fermeture complète du Duplex A86 de 21h à 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du 9 au 12 décembre
Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 au cours des 3 nuits du mardi 9 décembre au vendredi 12 décembre 2025, de 21h à 6h.
Le Duplex A86 sera par conséquent fermé au cours de ces 3 nuits, de 21h à 6h. Des itinéraires de déviation seront mis en place par le réseau secondaire pendant cette période.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @DuplexA86