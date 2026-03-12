Du 12 au 16 mars 2026 - Restrictions de circulation sur le viaduc de la Falaise (A10)

Du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise en direction de Bordeaux. Durant cette période, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Bordeaux uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après :

Au cours de la nuit du jeudi 12 mars 2026, de 22h à 5h le lendemain , une neutralisation ponctuelle des voies de droite et médiane seront nécessaires au niveau de l’ouvrage.

Au cours de la nuit du vendredi 13 mars 2026, de 22h à 8h le lendemai n, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.

Du samedi 14 mars à 8h jusqu’au dimanche 15 mars 2026 à 21h , les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites.

Au cours de la nuit du dimanche 15 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.

Durant 6 nuits (jeudi 12, vendredi 13, dimanche 15, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 mars 2026) entre 20h et 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur St-André-de-Cubzac (n°40b) sera fermée en direction de Bordeaux.

Par ailleurs, l’aire de services de l’Estalot sera fermée du jeudi 12 mars à 9h et jusqu’au lundi 16 mars à 6h pour tous les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :