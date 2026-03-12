Travaux
Du 12 au 16 mars 2026 - Restrictions de circulation sur le viaduc de la Falaise (A10)
Dans le cadre de son programme d’entretien continu de l’infrastructure autoroutière, VINCI Autoroutes mène une opération de remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise, situé sur l’autoroute A10, près de Bordeaux. Après la réalisation des travaux en direction de Paris le week-end dernier, les équipes vont désormais remplacer les joints de chaussées en direction de Bordeaux du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026. Afin de limiter la gêne aux usagers, ces travaux seront menés sous circulation. Néanmoins, des restrictions de circulation seront nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel intervenant et celle des conducteurs.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Du jeudi 12 au lundi 16 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise en direction de Bordeaux. Durant cette période, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Bordeaux uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après :
Au cours de la nuit du jeudi 12 mars 2026, de 22h à 5h le lendemain, une neutralisation ponctuelle des voies de droite et médiane seront nécessaires au niveau de l’ouvrage.
Au cours de la nuit du vendredi 13 mars 2026, de 22h à 8h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.
Du samedi 14 mars à 8h jusqu’au dimanche 15 mars 2026 à 21h, les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites.
- Au cours de la nuit du dimanche 15 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.
Durant 6 nuits (jeudi 12, vendredi 13, dimanche 15, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 mars 2026) entre 20h et 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur St-André-de-Cubzac (n°40b) sera fermée en direction de Bordeaux.
Par ailleurs, l’aire de services de l’Estalot sera fermée du jeudi 12 mars à 9h et jusqu’au lundi 16 mars à 6h pour tous les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic