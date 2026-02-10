Du 11 au 13 février 2026, fermetures à prévoir de l’échangeur de Salies-de-Béarn (A64)

Dès 9h, le mercredi 11 février 2026 et jusqu’au vendredi 13 février 2026 à 9h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées dans les 2 sens de circulation :

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Salies-de-Béarn en sortant à l’échangeur d’Orthez (n°8).

Les usagers circulant sur la RD430 souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne devront suivre la déviation par la D817, puis l’A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).

Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Salies-de Béarn en sortant à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).

Les usagers circulant sur la RD430 souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse devront suivre la déviation par la D817, puis la RD9 jusqu’à l’échangeur d’Orthez (n°8).

