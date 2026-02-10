Travaux
Du 11 au 13 février 2026, fermetures à prévoir de l’échangeur de Salies-de-Béarn (A64)
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du 11 au 13 février 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7). Pour mener cette opération en toute sécurité, celle-ci nécessite la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation sont prévus.
Vos conditions de circulation du mercredi 11 au vendredi 13 février 2026
Dès 9h, le mercredi 11 février 2026 et jusqu’au vendredi 13 février 2026 à 9h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées dans les 2 sens de circulation :
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Bayonne pourront rejoindre le secteur de Salies-de-Béarn en sortant à l’échangeur d’Orthez (n°8).
- Les usagers circulant sur la RD430 souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne devront suivre la déviation par la D817, puis l’A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
- Les usagers circulant sur l’A64 en direction de Toulouse pourront rejoindre le secteur de Salies-de Béarn en sortant à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
- Les usagers circulant sur la RD430 souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse devront suivre la déviation par la D817, puis la RD9 jusqu’à l’échangeur d’Orthez (n°8).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic